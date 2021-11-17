Возле Верховной Рады пройдет флешмоб "Руки прочь от Киева!" против законопроекта о столице от "Слуги народа"

"Зе-диктаторы решили забрать Киев у киевлян! Киевляне вправе выбирать себе власть! Киевляне имеют право работать и жить достойно! Киевляне против узурпации власти и давления на местное самоуправление и бизнес! Закон о столице, увеличение налогов, наступление на интересы киевлян – все это только начало сворачивания демократии в Украине", – сказано в посте.

Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект о столице №2143-3, предусматривающий раздел должностей городского головы Киева и главы Киевской городской государственной администрации. Главу КГГА при этом должен назначать президент.

"Зеленая власть продолжает забирать наши права! Они хотят управлять столицей, несмотря на то, что их не выбирали! Хотят поставить руководить городом смотрящего от Офиса президента", – отметили организаторы флешмоба.

Они призвали киевлян прийти в 9.30 в четверг, 18 ноября, в Мариинский парк.