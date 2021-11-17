Возле Верховной Рады пройдет флешмоб "Руки прочь от Киева!" против законопроекта о столице от "Слуги народа"

"Зе-диктаторы решили забрать Киев у киевлян! Киевляне вправе выбирать себе власть! Киевляне имеют право работать и жить достойно! Киевляне против узурпации власти и давления на местное самоуправление и бизнес! Закон о столице, увеличение налогов, наступление на интересы киевлян – все это только начало сворачивания демократии в Украине", – сказано в посте.
Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект о столице №2143-3, предусматривающий раздел должностей городского головы Киева и главы Киевской городской государственной администрации. Главу КГГА при этом должен назначать президент.
"Зеленая власть продолжает забирать наши права! Они хотят управлять столицей, несмотря на то, что их не выбирали! Хотят поставить руководить городом смотрящего от Офиса президента", – отметили организаторы флешмоба.
Они призвали киевлян прийти в 9.30 в четверг, 18 ноября, в Мариинский парк.
В 2003 году Конституционный Суд Украины решил, что Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА) должно возглавлять лицо, которое было избрано городским головой. В ноябре 2010 года четвертый президент Украины Виктор Янукович разделил эти должности, в результате чего мэра Леонида Черновецкого на посту главы горадминистрации сменил Александр Попов. В 2014 году, после победы Виталия Кличко на выборах городского головы Киева, пятый президент Петр Порошенко назначил его главой КГГА.
В июле 2019 года в ходе встречи с Кличко президент Украины Владимир Зеленский подтвердил намерение разделить полномочия избранного киевлянами мэра и главы КГГА. 4 сентября Кабинет Министров согласовал увольнение Кличко с поста главы КГГА, но это решение не было утверждено президентом.
Верховная Рада 3 октября 2019 года, более двух лет назад, приняла в первом чтении законопроект №2143-3 "О городе Киеве – столице Украины". Он предлагает разделить полномочия и должности киевского городского головы и председателя КГГА, который "будет осуществлять надзор за соблюдением Конституции и законов Украины органами местного самоуправления и координировать деятельность территориальных органов центральных органов исполнительной власти".
Весной – летом 2021 года публичный конфликт между Кличко и центральной властью возобновился. В мае в Киеве начались обыски на ряде коммунальных и коммерческих предприятий, а также в департаментах КГГА, которые продолжаются до сих пор. В партии УДАР считают массовые обыски в столице давлением и попыткой дискредитации Кличко и его политсилы.
В августе Кличко заявил о попытке дискредитировать его, отстранить от должности главы КГГА и сменить на "залетного ставленника". В том же месяце в СМИ появилась информация, что главой КГГА могут назначить действующего министра развития общин и территорий Украины Алексея Чернышова, но он ее опроверг.
19 октября Кличко и Зеленский встретились в Офисе президента – по словам Кличко, впервые за последний год. По информации СМИ, на встрече присутствовал Чернышов.
20 октября парламентский комитет по вопросам организации государственной власти рекомендовал Верховной Раде принять законопроект о столице во втором чтении и в целом.
Нардеп от "Слуги народа", член комитета по вопросам организации государственной власти Виталий Безгин отметил, что Рада рассмотрит законопроект в конце ноября.
"Новый закон о столице, если его принимать, не должен нарушать конституционные права жителей столицы и принципы местного самоуправления" – заявил в октябре Кличко.