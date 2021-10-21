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Парламент рассмотрит законопроект о столице в конце ноября – нардеп Безгин

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Безгин заявил, что в обсуждении законопроекта есть коммуникация "между всеми ветвями власти"
Безгин заявил, что в обсуждении законопроекта есть коммуникация "между всеми ветвями власти"
Фото: Vitaliy Bezgin / Facebook

Законопроект №2143-3 "О городе Киеве – столице Украины" Верховная Рада, скорее всего, рассмотрит во втором чтении в ноябре, заявил нардеп от "Слуги народа", член комитета по вопросам организации государственной власти Виталий Безгин. Об этом он сказал журналистам в кулуарах Верховной Рады, сообщает "Интерфакс-Украина".

"На этой неделе мы его не планируем выносить, даже на следующей не планируем. Я думаю, что реалистично – это последняя неделя ноября", – сказал Безгин.

Он отметил, что до принятия этого законопроекта Раде надо принять законопроект о местных государственных администрациях, поскольку, как пояснил Безгин в Facebook, на этот документ ссылаются статьи о полномочиях префектов в законопроекте о столице. 

"Я думаю, что в ноябре реально он будет проголосован, а до конца года вступит в силу", – добавил депутат.

Он также подчеркнул, что в законопроекте о Киеве нет никаких упоминаний о датах выборов, поскольку этот вопрос "регулируется избирательным кодексом, а не законом о столице".

https://www.facebook.com/BezginVitalik/posts/2978964649023365

Безгин добавил, что в обсуждении законопроекта происходит конструктивная коммуникация между всеми ветвями власти, включая президента Владимира Зеленского и мэра Киева Виталия Кличко, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Вчерашний комитет продемонстрировал, что у всех сторон государственные позиции и они доминируют над политиканством как таковым. Что касается коммуникации – она происходит между всеми ветвями власти. Киевский мэр коммуницирует с нами – комитетом, с министерством в лице министра и президентом", – сказал нардеп.

Контекст:

В 2003 году Конституционный Суд Украины решил, что КГГА должно возглавлять лицо, которое было избрано городским головой. В ноябре 2010 года четвертый президент Украины Виктор Янукович разделил эти должности, в результате чего мэра Леонида Черновецкого на посту главы горадминистрации сменил Александр Попов. В 2014 году, после победы Виталия Кличко на выборах городского головы Киева, пятый президент Петр Порошенко назначил его главой КГГА.

В июле 2019 года в ходе встречи с мэром Киева Виталием Кличко президент Украины Владимир Зеленский подтвердил намерение разделить полномочия избранного киевлянами мэра и главы КГГА. 4 сентября Кабинет Министров согласовал увольнение Кличко с поста главы КГГА, но это решение не было утверждено президентом.

Верховная Рада 3 октября 2019 года, более двух лет назад, приняла в первом чтении законопроект №2143-3 "О городе Киеве – столице Украины". Законопроект предлагает разделить полномочия и должности киевского городского головы и председателя КГГА, который "будет осуществлять надзор за соблюдением Конституции и законов Украины органами местного самоуправления и координировать деятельность территориальных органов центральных органов исполнительной власти".

Весной – летом 2021 года публичный конфликт между Кличко и центральной властью возобновился. В мае в Киеве начались обыски на ряде коммунальных и коммерческих предприятий, а также в департаментах КГГА, которые продолжаются до сих пор. В партии УДАР считают массовые обыски в столице давлением и попыткой дискредитации Кличко и его политсилы. 

В августе Кличко заявил о попытке дискредитировать его, отстранить от должности главы КГГА и сменить на "залетного ставленника". В том же месяце в СМИ появилась информация, что главой КГГА могут назначить действующего министра развития общин и территорий Украины Алексея Чернышова, но он ее опроверг.

19 октября Кличко и Зеленский встретились в Офисе президента – по словам Кличко, впервые за последний год. По информации СМИ, на встрече присутствовал Чернышов. 

20 октября 2021 года парламентский комитет по вопросам организации государственной власти рекомендовал Верховной Раде принять законопроект о столице во втором чтении и в целом.

Теги: Верховная Рада, Киев, Виталий Кличко, КГГА, Киевсовет, парламент, Виталий Безгин, мэр
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