Парламент рассмотрит законопроект о столице в конце ноября – нардеп Безгин

Безгин заявил, что в обсуждении законопроекта есть коммуникация "между всеми ветвями власти" Фото: Vitaliy Bezgin / Facebook

"На этой неделе мы его не планируем выносить, даже на следующей не планируем. Я думаю, что реалистично – это последняя неделя ноября", – сказал Безгин.

Он отметил, что до принятия этого законопроекта Раде надо принять законопроект о местных государственных администрациях, поскольку, как пояснил Безгин в Facebook, на этот документ ссылаются статьи о полномочиях префектов в законопроекте о столице.

"Я думаю, что в ноябре реально он будет проголосован, а до конца года вступит в силу", – добавил депутат.

Он также подчеркнул, что в законопроекте о Киеве нет никаких упоминаний о датах выборов, поскольку этот вопрос "регулируется избирательным кодексом, а не законом о столице".

Безгин добавил, что в обсуждении законопроекта происходит конструктивная коммуникация между всеми ветвями власти, включая президента Владимира Зеленского и мэра Киева Виталия Кличко, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Вчерашний комитет продемонстрировал, что у всех сторон государственные позиции и они доминируют над политиканством как таковым. Что касается коммуникации – она происходит между всеми ветвями власти. Киевский мэр коммуницирует с нами – комитетом, с министерством в лице министра и президентом", – сказал нардеп.