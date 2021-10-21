Прокуратура проводит обыски на коммунальном предприятии в Киеве из-за растраты бюджетных денег

"Согласно материалам следствия, частное общество на протяжении 2020–2021 годов осуществило поставку горюче-смазочных материалов по заказу коммунального предприятия на сумму свыше 5,6 млн грн. В ходе следствия установлено, что вопреки закону Украины "О публичных закупках" и несмотря на незначительное колебание цен на указанные материалы в договор поставки неоднократно вносились изменения относительно существенного повышения цены", – рассказали в прокуратуре.

Уголовное производство расследуется по ч. 3 ст. 191 (присовение, растрата имущества) Уголовного кодекса Украины.

Контекст:

В этом году правоохранители неоднократно приходили с обысками к киевским госструктурам. В частности, в период с 11-го по 12 мая обыски проводились в "Киевзеленстрое", "Спецжилфонде", "Киевавтодоре", "Киевгорсвете", а также в КГГА – департаменте соцполитики, градостроительства и архитектуры, земельных ресурсов.

12 мая правоохранители обыскивали дом близкого соратника мэра Киева Виталия Кличко, председателя исполкома партии УДАР Артура Палатного.

В августе обыски прошли в департаменте транспортной инфраструктуры КГГА из-за хищения денег на строительстве Подольского моста.

Кличко связывал обыски с давлением на него лично и на киевскую власть со стороны Офиса президента (ОП) Украины. Советник главы ОП Михаил Подоляк опроверг связь обысков с политикой.

4 октября Госбюро расследований сообщило, что коррупция чиновников Киевской городской администрации ежегодно может наносить городу ущерб на общую сумму примерно 10 млрд грн.

Комитет избирателей Украины 18 октября заявил, что против киевской городской власти процессуальные производства открываются в 10 раз чаще, чем в других регионах.