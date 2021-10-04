Коррупция киевских чиновников наносит столице ущерб в 10 млрд грн ежегодно – ГБР

"Руководство и должностные лица структур КГГА с использованием власти и предоставленных им полномочий наладили устойчивые коррупционные схемы хищения бюджета города Киева, который сегодня составляет примерно 60 млрд грн. По предварительным оценкам, системная коррупция чиновников КГГА ежегодно может наносить ущерб территориальной общине Киева на общую сумму примерно 10 млрд грн", – говорится в сообщении.

Основным механизмом хищения средств является их неэффективное и бесконтрольное перераспределение руководством КГГА между 128 коммунальными предприятиями, отмечают в ГБР.

В частности, ежегодно более 20 млрд грн направляется на коммунальные предприятия. Это в дальнейшем создает дополнительные коррупционные риски.

Сотрудники ГБР уже обнаружили возможные противоправные действия следующих должностных лиц:

руководства коммунального предприятия лесопаркового хозяйства "Конча-Заспа" и Национального природного парка "Голосеевский";

служащих коммунального некоммерческого предприятия "Консультативно-диагностический центр" Святошинского района Киева;

должностных лиц коммунального предприятия "Спортивный комплекс";

депутатов Киевского городского совета и должностных лиц КП "Киевпастранс";

руководства департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Киевгорсовета и "Киевводоканала";

должностных лиц КП "Житлоинвестбуд-УКБ", КП "Киевтеплоэнерго", КП "Плесо", КП "Киевреклама" и КП "Киевкоммунсервис" во время проведения тендерных закупок;

должностных лиц департамента образования и науки и его структурных подразделений;

чиновников КП "Киевжилспецэксплуатация".

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