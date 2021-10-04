Коррупция киевских чиновников наносит столице ущерб в 10 млрд грн ежегодно – ГБР

"Руководство и должностные лица структур КГГА с использованием власти и предоставленных им полномочий наладили устойчивые коррупционные схемы хищения бюджета города Киева, который сегодня составляет примерно 60 млрд грн. По предварительным оценкам, системная коррупция чиновников КГГА ежегодно может наносить ущерб территориальной общине Киева на общую сумму примерно 10 млрд грн", – говорится в сообщении.
Основным механизмом хищения средств является их неэффективное и бесконтрольное перераспределение руководством КГГА между 128 коммунальными предприятиями, отмечают в ГБР.
В частности, ежегодно более 20 млрд грн направляется на коммунальные предприятия. Это в дальнейшем создает дополнительные коррупционные риски.
Сотрудники ГБР уже обнаружили возможные противоправные действия следующих должностных лиц:
В этом году правоохранители неоднократно приходили с обысками к киевским госструктурам. В частности, в период с 11-го по 12 мая обыски проводились в "Киевзеленстрое", "Спецжилфонде", "Киевавтодоре", "Киевгорсвете", а также в КГГА – департаменте соцполитики, градостроительства и архитектуры, земельных ресурсов.
12 мая правоохранители обыскивали дом близкого соратника мэра Киева Виталия Кличко, председателя исполкома партии УДАР Артура Палатного.
В августе обыски прошли в департаменте транспортной инфраструктуры КГГА из-за хищения денег на строительстве Подольского моста.
Кличко связывал обыски с давлением на него лично и на киевскую власть со стороны Офиса президента (ОП) Украины. Советник главы ОП Михаил Подоляк опроверг связь обысков с политикой.