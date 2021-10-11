Прокуратура проводит обыски в департаменте молодежи и спорта КГГА

Действия чиновников нанесли убытки на сумму свыше 700 тыс. грн, сообщили в прокуратуре Фото: Київська міська прокуратура / Facebook

Обыски проводятся в рамках производства, открытого по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

"Досудебным расследованием установлено, что должностные лица коммунального предприятия "Спортивный комплекс", которое подчинено департаменту молодежи и спорта, на основании заключенных договоров безосновательно перечислили бюджетные средства на счета подрядных организаций за выполненные работы по капитальному ремонту стадиона с легкоатлетическими дорожками и спортивными площадками КП "Спортивный комплекс", которые фактически предоставлялись по завышенным ценам и не в полном объеме", – рассказали в прокуратуре.

Действия чиновников нанесли убытки на сумму более 700 тыс. грн.

Правоохранители изъяли документы о проведении тендерной закупки и финансово-хозяйственных взаимоотношениях коммунального предприятия с коммерческой структурой.

Двум инженерам технического надзора уже сообщили о подозрении, планируется сообщить о подозрении представителю подрядной организации.