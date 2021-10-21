Профильный комитет рекомендовал Раде принять закон о столице, который разделяет должности мэра и главы КГГА

Соответствующее решение приняли члены комитета на заседании 20 октября, сообщается на сайте партии "Слуга народа". В числе инициаторов законопроекта – глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия; глава политсилы, бывший замглавы фракции Александр Корниенко и другие депутаты фракции, а также некоторые внефракционные нардепы.

Законопроект разделяет полномочия мэра Киева и главы КГГА. Согласно документу, киевский городской голова избирается на открытых выборах, возглавляет Киевсовет и исполнительный комитет, ответственен за состояние дел в столице, распоряжается местным бюджетом. Освободить его можно по инициативе 2/3 депутатов или по народной инициативе.

В то же время председатель КГГА назначается президентом, подконтролен и подотчетен правительству и президенту, несет ответственность за законность в городе, может быть освобожден единолично президентом по представлению правительства (в форме дисциплинарного наказания).

Корниенко заявил, что после принятия законопроекта глава КГГА будет координировать работу центральных органов исполнительной власти на местах и "заботливо надзирать" в соответствии с Европейской хартией местного самоуправления. Он пообещал, что КГГА не будет вмешиваться в управление и хозяйственные процессы местного самоуправления в Киеве.

Председатель подкомитета по вопросам административно-территориального устройства и местного самоуправления Виталий Безгин ("Слуга народа") заявил, что во время доработки законопроекта в комитете учли предложения Совета Европы, убрали все специфические нормы, не касающиеся особенностей местного самоуправления и государственной власти в Киеве, "восстановили независимое местное самоуправление в столице в полном объеме".

"Мы КГГА фактически превращаем в новую префектуру из структуры Киевсовета. Киевсовет получает свой независимый орган. КГГА, в свою очередь, становится префектурой, которая контролирует законность, которая представляет и координирует государственную власть в столице, которая реализует государственные программы и при этом не имеет никакого отношения или вмешательства в управленческие, хозяйственные, бюджетные процессы", – цитирует Безгина "Укринформ".

Также в решении комитета есть рекомендация парламента применить особую (сокращенную) процедуру рассмотрения законопроекта во втором чтении, отмечает "Укринформ". По особой процедуре был принят в конце сентября законопроект о деолигархизации, что вызвало возмущение у оппозиционных нардепов.