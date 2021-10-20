В Киеве повысят стоимость проезда в общественном транспорте – КГГА

"Это непопулярный шаг, на который мы вынуждены пойти ради сохранения стабильной работы коммунальных предприятий-перевозчиков. Сегодня, в условиях повышения тарифов на энергоносители, оставить стоимость проезда на существующем уровне означает загнать перевозчиков в долговые ямы, а впоследствии и парализовать работу транспортных предприятий. Именно поэтому мы вынуждены начать процедуру по повышению тарифа. Сейчас мы ожидаем предложения от коммунальных предприятий относительно экономического обоснования тарифа. После этого будет сформирована обоснованная стоимость проезда, и мы подадим предложение на обсуждение общественности", – пояснил Поворозник.

Он отметил, что стоимость проезда в общественном транспорте во многих крупных городах Украины выросла еще летом.

"Мы как можно дольше отсрочивали момент повышения стоимости проезда. Сегодня же, когда город принял меры, чтобы не повышать тариф на теплоносители для населения, а компенсировать разницу за счет местного бюджета, увеличивать финансирование на и так дотационный общественный транспорт просто невозможно. Такой шаг может привести к недофинансированию городских программ, которые являются критически важными для многих киевлян", – сказал Поворозник.

При этом он добавил, что в столице сохранят все имеющиеся льготы на проезд для киевлян.