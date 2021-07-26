Мэр Кропивницкого предложил вакцинировать горожан от COVID-19 в общественном транспорте

Мобильные пункты вакцинации в Кропивницком могут оборудовать в троллейбусах и автобусах Фото: Кропивницька міська рада / Facebook (архив)

Об этом сообщила пресс-служба городского совета.

Райкович заявил о необходимости ускорить процесс вакцинации от коронавируса в городе.

"Нужно подумать о развертывании дополнительных пунктов вакцинации. Мы можем организовать мобильные пункты в наших автобусах или троллейбусах и пустить их на окраинные микрорайоны – Лелековку, Арнаутово или Завадовку. Можно обработать дополнительно этот транспорт дезинфекторами, Wi-Fi там есть, то есть интернет – связь организовать возможно", – сказал он.

Как пишет местное издание "Гречка", в городе работают два центра массовой вакцинации, шесть прививочных пунктов открыты на базе поликлиник.

В области с начала кампании вакцинации прививки получило, согласно данным Минздрава, 97,5 тыс. человек, 35,4 тыс. из них уже завершило вакцинацию.