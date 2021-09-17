В Киеве начали проверять, какая температура в транспорте и в форме ли водители – КГГА

В КГГА призвали инспекторов "не бояться ничего, кроме неэффективности и связей с маршруточной мафией" Фото: kyivcity.gov.ua

Инспекторы будут проверять на маршрутах:

наличие всех необходимых документов у водителей;

наличие форменной одежды у водителей;

температуру в салонах;

отсутствие шумового и визуального загрязнения внутри автобуса;

наличие унифицированного информационного плаката с портретом и данными водителя;

техническое состояние транспорта, чистоту;

приспособленность автобуса к перевозке лиц с инвалидностью.

Для фиксации нарушений у инспекторов будут на одежде боди-камеры, они должны держать их постоянно включенными.

Заместитель председателя КГГА Константин Усов рассказал в Telegram, что лично пообщался с инспекторами перед выходом на рейды и призвал их "не бояться ничего, кроме неэффективности и связей с маршруточной мафией".

"Один состав Коммунальной службы перевозок мы уже в полном составе уволили. Если надо будет – уволим и следующий", – пригрозил Усов.