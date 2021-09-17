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В Киеве начали проверять, какая температура в транспорте и в форме ли водители – КГГА

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В КГГА призвали инспекторов "не бояться ничего, кроме неэффективности и связей с маршруточной мафией"
В КГГА призвали инспекторов "не бояться ничего, кроме неэффективности и связей с маршруточной мафией"
Фото: kyivcity.gov.ua

17 сентября в столице начали контроль соблюдения новых стандартов перевозок в общественном транспорте. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

Инспекторы будут проверять на маршрутах:

  • наличие всех необходимых документов у водителей;
  • наличие форменной одежды у водителей;
  • температуру в салонах;
  • отсутствие шумового и визуального загрязнения внутри автобуса;
  • наличие унифицированного информационного плаката с портретом и данными водителя;
  • техническое состояние транспорта, чистоту;
  • приспособленность автобуса к перевозке лиц с инвалидностью.

Для фиксации нарушений у инспекторов будут на одежде боди-камеры, они должны держать их постоянно включенными.

Заместитель председателя КГГА Константин Усов рассказал в Telegram, что лично пообщался с инспекторами перед выходом на рейды и призвал их "не бояться ничего, кроме неэффективности и связей с маршруточной мафией".

"Один состав Коммунальной службы перевозок мы уже в полном составе уволили. Если надо будет – уволим и следующий", – пригрозил Усов.

Контекст:

1 июля в Киеве заявили об увольнении руководителя Коммунальной службы перевозок Сергея Савтыря и всех работников предприятия.

В Киеве внедряют новую интеллектуальную транспортную систему видеонаблюдения, которая должна организовать работу транспорта таким образом, чтобы автобусы, маршрутки, троллейбусы или трамваи двигались четко по расписанию, а горожане могли знать конкретное время прибытия транспорта на остановки, сообщили 8 июля в КГГА.

В конце июля в Киеве обновили правила для маршруток и предложили перевозчикам новые договоры. Водителям запретили курить и включать музыку в салоне, а также обязали следить за исправностью кондиционеров. Соблюдение этих правил теперь будут проверять инспекторы. 

Теги: Киев, транспорт, КГГА, маршрут, автобус, перевозки, маршрутка, Константин Усов, проверки
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