В Киеве начали проверять, какая температура в транспорте и в форме ли водители – КГГА

Инспекторы будут проверять на маршрутах:
Для фиксации нарушений у инспекторов будут на одежде боди-камеры, они должны держать их постоянно включенными.
Заместитель председателя КГГА Константин Усов рассказал в Telegram, что лично пообщался с инспекторами перед выходом на рейды и призвал их "не бояться ничего, кроме неэффективности и связей с маршруточной мафией".
"Один состав Коммунальной службы перевозок мы уже в полном составе уволили. Если надо будет – уволим и следующий", – пригрозил Усов.
1 июля в Киеве заявили об увольнении руководителя Коммунальной службы перевозок Сергея Савтыря и всех работников предприятия.
В Киеве внедряют новую интеллектуальную транспортную систему видеонаблюдения, которая должна организовать работу транспорта таким образом, чтобы автобусы, маршрутки, троллейбусы или трамваи двигались четко по расписанию, а горожане могли знать конкретное время прибытия транспорта на остановки, сообщили 8 июля в КГГА.
В конце июля в Киеве обновили правила для маршруток и предложили перевозчикам новые договоры. Водителям запретили курить и включать музыку в салоне, а также обязали следить за исправностью кондиционеров. Соблюдение этих правил теперь будут проверять инспекторы.