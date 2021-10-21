"В первый раз за последний год". Зеленский и Кличко вечером 19 октября встречались в ОПУ

Мэр столицы предложил Зеленскому встретиться еще 6 октября во время мероприятий в честь 80-й годовщины трагедии Бабьего Яра. Президент согласился – и Кличко 19 октября в 17.00 был на Банковой, отметило издание.

"Мы действительно встретились. В первый раз за последний год. Говорили долго о проблемах столицы", – прокомментировал мэр.

Собеседник Общественного в окружении Кличко добавил, что обсудили начало отопительного сезона и тарифы. Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров в комментарии вещателю отметил, что лично видел мэра Киева 19 октября в Офисе президента, но о контексте встречи не знает.

Кличко отрицал информацию об обсуждении с Зеленским вопроса предстоящего принятия закона о столице, который сокращает полномочия мэра Киева.

По информации ZN.UA, в это же время на Банковой присутствовал основной кандидат на пост мера Киева, действующий министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов.

Источник "Украинской правды" подтвердил, что на встрече мэра Киева и президента 19 октября присутствовал Чернышов, но по словам собеседника, он молчал "практически все время". Таким образом Чернышева негласно представили Кличко как нового главу КГГА, отметил собеседник.