"Демократия по-зеленски". Оппонент Кличко на выборах Береза выступил против его снятия с должности главы КГГА и законопроекта о столице

"ОП не смущает то, что КСУ еще в 2003 году своим решением дал разъяснения, что киевский городской голова, избранный киевлянами, должен быть назначен и главой КГГА. Но для проталкивания такого решения надо быть либо испуганным идиотом, либо полным профаном в юриспруденции, либо Зеленским. А можно быть три в одном. И тогда можно пытаться играть в царька, снимать с должностей тех, кто умнее и компетентнее тебя, или тех, у кого выше рейтинг доверия. Именно так действует сегодня Зеленский. Но ему было бы неплохо заранее подумать, к чему это приведет. Хотя все указывает на то, что прогнозировать он не способен. Вова рассчитывает на везение и явно не знает притчи о кольце царя Соломона. Иначе бы он знал, что так будет не всегда и через некоторое время ему придется отвечать за его правовой нигилизм и преступления. И все же Вове стоит задуматься. Даже если не привык или нечем", – считает Береза.
Политик добавил, что, вероятно, президента не волнует мнение киевлян.
"А теперь Вова хочет назначать руководство Киева. То, что киевляне не хотят видеть кандидата от Зеленского во главе столицы и показали это на выборах в 2020 году, Вову не смущает. Вова хочет сам решать, кому возглавлять КГГА, вне зависимости от желания киевлян. Ведь Вова хочет таким образом решить два вопроса. Во-первых, он очень хочет устранить потенциального конкурента на следующих президентских выборах, а он видит в Кличко конкурента. И, во-вторых, он хочет получить доступ к бюджету Киева, а это все же €2 млрд. Но киевляне уже решили, кто будет во главе Киева. И хотя мне выбор киевлян не нравится и я считаю его ошибочным, но это выбор и я его принимаю. А Зеленский уже вкусил власть по полной и хочет назначать всех. Главное, чтобы человек был покорный и управляемый Банковой", – заявил бывший нардеп.
Законопроект №2143-3 "О Киеве – столице Украины", предложенный фракцией "Слуга народа", сокращает полномочия мэра столицы. Согласно проекту закона, предлагается разделить полномочия и должности киевского городского головы и председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА). Так, киевский городской голова будет возглавлять Киевский магистрат – исполнительный орган Киевского городского совета, председательствовать на заседаниях Киевского городского совета, а председатель КГГА будет осуществлять надзор за соблюдением Конституции и законов Украины органами местного самоуправления и координировать деятельность территориальных органов центральных органов исполнительной власти", – сказано в пояснительной записке.
3 октября 2019 года Рада приняла документ в первом чтении. На второе чтение в сессионный зал он до сих пор не выносился. Профильный комитет после обсуждения решил, что пересмотрит законопроект о разделении полномочий мэра Киева и главы КГГА в октябре, за соответствующее решение на заседании 8 сентября 2021 года проголосовало 20 из 27 членов комитета Рады, четверо воздержалось.
В 2003 году Конституционный Суд Украины уже постановлял, что КГГА должно возглавлять лицо, которое было избрано городским головой. В ноябре 2010 года четвертый президент Украины Виктор Янукович разделил эти должности, в результате чего тогдашнего мэра Леонида Черновецкого на посту главы горадминистрации сменил Александр Попов. В 2014 году, после победы Виталия Кличко на выборах городского головы Киева, пятый президент Петр Порошенко назначил его главой КГГА.
Осенью 2020 года Кличко снова победил на выборах мэра Киева – в первом туре.
В середине августа 2021 года СМИ сообщали, что Офис президента якобы уже согласовал кандидатуру на должность главы КГГА. Кличко заявлял о давлении на власти Киева.