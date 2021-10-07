"Демократия по-зеленски". Оппонент Кличко на выборах Береза выступил против его снятия с должности главы КГГА и законопроекта о столице

Борислав Береза: Для проталкивания такого решения надо быть либо испуганным идиотом, либо полным профаном в юриспруденции, либо Зеленским. А можно быть три в одном Фото: dialog.ua

"ОП не смущает то, что КСУ еще в 2003 году своим решением дал разъяснения, что киевский городской голова, избранный киевлянами, должен быть назначен и главой КГГА. Но для проталкивания такого решения надо быть либо испуганным идиотом, либо полным профаном в юриспруденции, либо Зеленским. А можно быть три в одном. И тогда можно пытаться играть в царька, снимать с должностей тех, кто умнее и компетентнее тебя, или тех, у кого выше рейтинг доверия. Именно так действует сегодня Зеленский. Но ему было бы неплохо заранее подумать, к чему это приведет. Хотя все указывает на то, что прогнозировать он не способен. Вова рассчитывает на везение и явно не знает притчи о кольце царя Соломона. Иначе бы он знал, что так будет не всегда и через некоторое время ему придется отвечать за его правовой нигилизм и преступления. И все же Вове стоит задуматься. Даже если не привык или нечем", – считает Береза.

Политик добавил, что, вероятно, президента не волнует мнение киевлян.

"А теперь Вова хочет назначать руководство Киева. То, что киевляне не хотят видеть кандидата от Зеленского во главе столицы и показали это на выборах в 2020 году, Вову не смущает. Вова хочет сам решать, кому возглавлять КГГА, вне зависимости от желания киевлян. Ведь Вова хочет таким образом решить два вопроса. Во-первых, он очень хочет устранить потенциального конкурента на следующих президентских выборах, а он видит в Кличко конкурента. И, во-вторых, он хочет получить доступ к бюджету Киева, а это все же €2 млрд. Но киевляне уже решили, кто будет во главе Киева. И хотя мне выбор киевлян не нравится и я считаю его ошибочным, но это выбор и я его принимаю. А Зеленский уже вкусил власть по полной и хочет назначать всех. Главное, чтобы человек был покорный и управляемый Банковой", – заявил бывший нардеп.