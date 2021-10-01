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ПОЛИТИКА

Парламент должен дождаться толкования КСУ и Венецианской комиссии, прежде чем принимать закон о столице – эксперт по конституционному праву

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Богдан Бондаренко (справа): Если вы меняете баланс власти в Киеве и говорите, что это не политический инструмент, а так надо, то перенесите действие этих положений на следующую каденцию городской власти и городского головы
Богдан Бондаренко (справа): Если вы меняете баланс власти в Киеве и говорите, что это не политический инструмент, а так надо, то перенесите действие этих положений на следующую каденцию городской власти и городского головы
Фото: gorshenin.ua

Новый закон о столице можно принимать только после решения Конституционного Суда и при переносе его положений о разделении власти на следующую каденцию городской власти. Об этом заявил эксперт по конституционному праву Богдан Бондаренко во время круглого стола в Институте Горшенина, пишет LB.ua.

"В тексте Конституции прямо предусмотрено, что есть определенная специфика осуществления местного самоуправления в городах Киеве и Севастополе. Конституция потенциально говорит о суженном местном самоуправлении. Если вы хотите решить этот вопрос, дождитесь решения Конституционного Суда. Если вы меняете баланс власти в Киеве и говорите, что это не политический инструмент, а так надо, то перенесите действие этих положений на следующую каденцию городской власти и городского головы. Если вы этого не делаете и вспоминаете об этом законопроекте, когда должны пройти выборы в 2019 году, потом когда надо на кого-то нажать, это не в интересах самой идеи законопроекта о столице", – отметил он.

Эксперт напомнил, что в 2019 году депутаты Верховной Рады от разных фракций попросили КСУ заново растолковать статьи Конституции в части распределения и осуществления государственной власти и местного самоуправления в столице, но ответа от суда до сих пор нет.

"Вы готовите законопроект, в котором разводите полномочия. Вы считаете, что с 2003 года [когда КСУ впервые сказал, что председателем КГГА может быть назначен только избранный городской голова] утекло много воды? Так у вас есть представление 2019 года, которым перед КСУ ставят тот же вопрос. Дождитесь решения Конституционного Суда и на его основе принимайте законопроект. Нет! Вместо этого мы видим, что Конституционный Суд другими искусственными моментами блокируется и дать ответ по этому поводу он не может", – заявил Бондаренко.

По его словам, также проект закона нужно представить на рассмотрение Венецианской комиссии.

"Законопроект является политическим инструментом. Важные такие обстоятельства у нас часто попадали в Венецианскую комиссию. Я не считаю Венецианскую комиссию единственным мерилом права, но это авторитетный орган, равноудален от всех политических сил. Если вы хотите законопроект о столице, а не использовать его как политический инструмент впопыхах, скорее чтобы что-то сделать, обратитесь к Венецианской комиссии. Два, три, четыре месяца подождите – и вопросов уже будет меньше, если вы действительно уверены в своей позиции", – подчеркнул эксперт по конституционному праву.

Контекст:

Законопроект №2143-3 "О Киеве – столице Украины", предложенный фракцией "Слуга народа", сокращает полномочия мэра столицы. Согласно проекту закона, предлагается разделить полномочия и должности киевского городского головы и председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА). Так, киевский городской голова будет возглавлять Киевский магистрат – исполнительный орган Киевского городского совета, председательствовать на заседаниях Киевского городского совета, а председатель КГГА будет осуществлять надзор за соблюдением Конституции и законов Украины органами местного самоуправления и координировать деятельность территориальных органов центральных органов исполнительной власти", – сказано в пояснительной записке.

3 октября 2019 года Рада приняла документ в первом чтении. На второе чтение в сессионный зал он до сих пор не выносился. Профильный комитет после обсуждения решил, что пересмотрит законопроект о разделении полномочий мэра Киева и главы КГГА в октябре, за соответствующее решение на заседании 8 сентября 2021 года проголосовало 20 из 27 членов комитета Рады, четверо воздержалось.

В 2003 году Конституционный Суд Украины уже постановлял, что КГГА должно возглавлять лицо, которое было избрано городским головой. В ноябре 2010 года четвертый президент Украины Виктор Янукович разделил эти должности, в результате чего тогдашнего мэра Леонида Черновецкого на посту главы горадминистрации сменил Александр Попов. В 2014 году, после победы Виталия Кличко на выборах городского головы Киева, пятый президент Петр Порошенко назначил его главой КГГА.

Осенью 2020 года Кличко снова победил на выборах мэра Киева – в первом туре.

В середине августа 2021 года СМИ сообщали, что Офис президента якобы уже согласовал кандидатуру на должность главы КГГА. Кличко заявлял о давлении на власти Киева.

Теги: КГГА, Конституционный Суд, Венецианская комиссия, самоуправление, Богдан Бондаренко, парламент, законопроект
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