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ПОЛИТИКА

Голобуцкий заявил, что во временную следственную комиссию ВР по киевской власти войдут депутаты "Слуги народа", связанные с громкими скандалами

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Алексей Голобуцкий: Эту ВСК должны были назвать "Пчелы против меда". Потому что в антикоррупционную "дрим-тим" Банковой вошли коррупционеры
Алексей Голобуцкий: Эту ВСК должны были назвать "Пчелы против меда". Потому что в антикоррупционную "дрим-тим" Банковой вошли коррупционеры
Фото: dsnews.ua

В парламенте создают временную следственную комиссию, которая будет изучать деятельность киевской городской власти, и в состав комиссии войдет несколько депутатов от "Слуги народа", связанных с громкими скандалами, написал в колонке на сайте "Цензор.НЕТ" заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий.

"Две дикие дичи, которые можно вынести из комитета, где рассматривалось создание ВСК. Первая. Обычно следственные комиссии создает оппозиция. Власти нет смысла, поскольку в ее распоряжении – вся правоохранительная система. Но в этом случае главным инициатором выступила Банковая. Из этого можно сделать вывод, что идея с ВСК – продолжение давления на [мэра Киева Виталия] Кличко. Второе. Состав комиссии. Эту ВСК должны были назвать "Пчелы против меда". Потому что в антикоррупционную "дрим-тим" Банковой вошли коррупционеры", – заявил Голобуцкий.

Политолог перечислил членов комиссии и скандалы, с которыми они были связаны.

"Леся Забуранная – лидер организации "Слуги народа" в Киеве, об аферах с квартирами писали несколько СМИ. Галина Третьякова – известная своим заявлением, что в семьях, нуждающихся в материальной помощи, рождаются дети "очень низкого качества". Андрей Холодов – это тот, который гулял на свадьбе пасынка кума [президента РФ Владимира] Путина Виктора Медведчука. Связан с табачным бизнесом и лоббировал в ВРУ свои интересы, НАПК передало его дело в суд. Богдан Яременко – тут без слов и "без табу", как говорится. Видно, у Банковой с Кличко действительно все плохо. Ведь, учитывая, что члены будущей ВСК по Кличко – мастера неолимпийского вида спорта по освоению и распилу, они готовы будут выполнить любые указания", – отметил он.

Голобуцкий описал, что, по его информации, происходило на заседании профильного комитета, который решил создать временную следственную комиссию.

"Неделю назад комитет ВР посетила "слуга народа" Леся Забуранная. Леся недавно возглавила киевскую организацию "Слуги народа" и сейчас очень хочет стать главой КГГА. Так вот Леся сообщила, что хочет не что-нибудь, а получить политическое решение по Кличко. Она предложила напичкать в название комиссии ярких слов типа коррупция, преступления и так далее. Коллеги поправили Лесю, отметив, что нельзя в название комиссии вносить то, что комиссия еще не расследовала, как и нельзя создавать комиссию по Кличко. Потому что это немножко белые нити, торчащие уши и политическая расправа. После того как "слуг" пристыдили, комиссию по Кличко решили переименовать, напаковав в нее депутатов от "Слуги народа", – написал заместитель директора Агентства моделирования ситуаций.

Контекст:

Осенью 2020 года Кличко победил на выборах мэра Киева в первом туре.

В мае в Киеве начались обыски на ряде коммунальных и коммерческих предприятий, а также в департаментах КГГА, они продолжаются до сих пор. В партии УДАР считают массовые обыски в столице давлением и попыткой дискредитации Кличко и его политсилы. Сам мэр Киева заявил, что такого не было в Украине даже "в махровые времена" экс-президента Виктора Януковича.

В середине августа 2021 года СМИ сообщали, что Офис президента согласовал кандидатуру на должность главы КГГА. Кличко заявлял о давлении на власти Киева.

Теги: Киев, Виталий Кличко, КГГА, Богдан Яременко, Алексей Голобуцкий, временная следственная комиссия, Слуга народа, Андрей Холодов, Леся Забуранная, Галина Третьякова
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