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ПОЛИТИКА

Кличко пытаются дискредитировать по той же схеме, что Гриценко и Садового – выводы юридического аудита

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Виктор Трепак: Не вызывает никаких сомнений тот факт, что весь "силовой" механизм мог быть запущен только по команде сверху
Виктор Трепак: Не вызывает никаких сомнений тот факт, что весь "силовой" механизм мог быть запущен только по команде сверху
Фото: Віктор Трепак / Facebook

Действия правоохранительных органов в отношении власти Киева имеют все признаки целенаправленной акции, координируемой "сверху", и больше напоминают демонстративно-показательные акции, чем процессуальные действия. С таким заявлением в своем Facebook выступил экс-заместитель генпрокурора Виктор Трепак со ссылкой на юридический аудит, который провели специалисты компании Ad Rem Lex. Трепак является соучредителем этой юридической компании.

Он сообщил, что Киевский городской голова Виталий Кличко обратился к нему с просьбой проанализировать правовой аспект сложившейся с активностью правоохранительных органов в отношении городской власти в столице.

"Чрезвычайная активность правоохранительных органов в отношении столичной власти имеет все признаки организованной на самом высоком уровне и четко координируемой из центра целенаправленной деятельности", – написал Трепак.

Экс-замгенпрокурора подчеркнул, что один из признаков такой координации – проведение процессуальных действий практически всеми органами (задействованы прокуратура, Нацполиция, фискальная служба, СБУ и другие силовики) в один период. Информационную кампанию вокруг этих действий он также считает аргументом в пользу своей версии.

"Не вызывает никаких сомнений тот факт, что весь "силовой" механизм мог быть запущен только по команде сверху. При президенте [Петре] Порошенко правоохранительные органы по такой же схеме были задействованы для дискредитации лидера "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко (которому "пришивали" злоупотребления на должности министра обороны) и львовского городского головы Андрея Садового (которого дискредитировали "мусорным делом")", – заявил Трепак.

Второй пункт в его аргументации заключается в том, что значительную часть уголовных производств начали на основании материалов департамента внутреннего финансового контроля и аудита КГГА.

"Это означает, что столичная власть систематически и достаточно результативно использует инструмент внутреннего финансового контроля для предотвращения и выявления правонарушений с использованием бюджетных средств, а также обеспечения правового реагирования на них", – отметил соучредитель Ad Rem Lex.

Также он делает вывод, что реальной необходимости в силовых действиях у правоохранителей не было.

"Проведенные правоохранительными органами в рамках этих уголовных производств обыски выглядят больше как силовые демонстративно-показательные акции, чем процессуальные действия, в которых существовала объективная потребность и которые были проведены при наличии законных оснований", – написал Трепак.

Экс-заместитель генпрокурора подчеркнул, что во многих случаях в обысках нет необходимости, это крайняя мера и чаще всего документы можно изъять, применив норму о временном доступе к ним.

"Однако все обыски в подразделениях КГГА и КП завершились изъятием уставных документов, должностных инструкций, тендерной документации и т.д., которая априори не могла быть скрыта и которая в большинстве своем находится в открытом доступе. В одном уголовном деле понадобился срочный обыск для получения (вдумайтесь!) копии регламента КГГА. Неужели надо было приходить в здание КГГА с обыском, чтобы получить заверенную копию ее регламента?" – обратил внимание эксперт.

По его словам, большинство комментариев разных политиков и экспертов по этому поводу были с политическими оценками.

"Было бы хорошо, если бы такая оценка хотя бы частично базировалась на правовом анализе ситуации", – подытожил Трепак.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1298287927274701&id=100012805173205

Теги: Анатолий Гриценко, Виталий Кличко, СБУ, КГГА, Андрей Садовый, Виктор Трепак, Нацполиция, обыски, силовики
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