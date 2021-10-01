"Будем сопротивляться всеми возможными законными методами". Депутат Емец заявил, что Киевсовет не согласится с узурпацией власти в Киеве

Леонид Емец: Мы будем настаивать, чтобы законность была соблюдена Фото: Леонід Ємець / Facebook

"Нам никто не делегировал право разбрасываться интересами наших избирателей, и согласиться с тем, что какие-то люди, которых киевляне не выбирали, назначенные сверху, будут решать вопросы киевлян, мы не можем. Соглашаться с узурпацией власти Киевский городской совет вряд ли имеет право, поэтому мы будем настаивать, чтобы законность была соблюдена. Это значит, что будем оказывать сопротивление всеми возможными законными методами", – сказал Емец.

Политик убежден, что попытки команды президента изменить баланс власти в Киеве не отвечают интересам жителей столицы.

"Если бы киевляне хотели, чтобы команда [президента Украины Владимира] Зеленского занималась их проблемами, то, пожалуй, результат "Слуги народа" в Киеве был бы несколько иным", – заявил депутат Киевсовета.