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"Будем сопротивляться всеми возможными законными методами". Депутат Емец заявил, что Киевсовет не согласится с узурпацией власти в Киеве

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Леонид Емец: Мы будем настаивать, чтобы законность была соблюдена
Леонид Емец: Мы будем настаивать, чтобы законность была соблюдена
Фото: Леонід Ємець / Facebook

Если закон о столице будет принят и власть назначит своего главу Киевской городской государственной администарции, депутаты Киевского городского совета будут оказывать ему сопротивление. Об этом депутат Киевсовета Леонид Емец заявил на круглом столе в Институте Горшенина, комментируя законопроект №2143-3 "О Киеве – столице Украины", который парламент планирует рассмотреть во втором чтении. Трансляцию обсуждения вело издание LB.ua.

"Нам никто не делегировал право разбрасываться интересами наших избирателей, и согласиться с тем, что какие-то люди, которых киевляне не выбирали, назначенные сверху, будут решать вопросы киевлян, мы не можем. Соглашаться с узурпацией власти Киевский городской совет вряд ли имеет право, поэтому мы будем настаивать, чтобы законность была соблюдена. Это значит, что будем оказывать сопротивление всеми возможными законными методами", – сказал Емец.

Политик убежден, что попытки команды президента изменить баланс власти в Киеве не отвечают интересам жителей столицы.

"Если бы киевляне хотели, чтобы команда [президента Украины Владимира] Зеленского занималась их проблемами, то, пожалуй, результат "Слуги народа" в Киеве был бы несколько иным", – заявил депутат Киевсовета.

Контекст:

Законопроект №2143-3 "О Киеве – столице Украины", предложенный фракцией "Слуга народа", сокращает полномочия мэра столицы. Согласно проекту закона, предлагается разделить полномочия и должности киевского городского головы и председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА). Так, киевский городской голова будет возглавлять Киевский магистрат – исполнительный орган Киевского городского совета, председательствовать на заседаниях Киевского городского совета, а председатель КГГА будет осуществлять надзор за соблюдением Конституции и законов Украины органами местного самоуправления и координировать деятельность территориальных органов центральных органов исполнительной власти", – сказано в пояснительной записке.

3 октября 2019 года Рада приняла документ в первом чтении. На второе чтение в сессионный зал он до сих пор не выносился. Профильный комитет после обсуждения решил, что пересмотрит законопроект о разделении полномочий мэра Киева и главы КГГА в октябре, за соответствующее решение на заседании 8 сентября 2021 года проголосовало 20 из 27 членов комитета Рады, четверо воздержалось.

В 2003 году Конституционный Суд Украины уже постановлял, что КГГА должно возглавлять лицо, которое было избрано городским головой. В ноябре 2010 года четвертый президент Украины Виктор Янукович разделил эти должности, в результате чего тогдашнего мэра Леонида Черновецкого на посту главы горадминистрации сменил Александр Попов. В 2014 году, после победы Виталия Кличко на выборах городского головы Киева, пятый президент Петр Порошенко назначил его главой КГГА.

Осенью 2020 года Кличко снова победил на выборах мэра Киева – в первом туре.

В середине августа 2021 года СМИ сообщали, что Офис президента якобы уже согласовал кандидатуру на должность главы КГГА. Кличко заявлял о давлении на власти Киева.

Теги: КГГА, Киевсовет, Леонид Емец, законопроект, власть
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