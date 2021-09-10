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Силовики наведались в Киевскую горгосадминистрацию из-за документов 20-летней давности – КГГА

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10 сентября очередные обыски прошли в аппарате Киевской горгосадминистрации
10 сентября очередные обыски прошли в аппарате Киевской горгосадминистрации
Фото: 24tv.ua

В результате обысков в подразделениях Киевской городской государственной администрации 9 сентября изъяли документы 20-летней давности, заявили 10 сентября на сайте КГГА. Там убеждены, что эта акция – продолжение системного давления на городскую власть.

"В результате обысков в департаменте экономики и инвестиций и в департаменте земельных ресурсов следователями изъята документация, касающаяся деятельности структурных подразделений в период с 2002-го по 2007 год. В КГГА убеждены, что это продолжение системного давления на городскую власть, попытки дестабилизировать работу города и сформировать негативный имидж столичной администрации", – сказано в заявлении.

В мэрии Киева отмечают, что работники департаментов предоставили правоохранителям всю необходимую информацию и сотрудничают со следствием, открывая информацию 20-летней давности, но обращают внимание, что публичные выступления правоохранителей "несколько расходятся" с их реальными действиями.

На сайте ГБР об обысках 9 сентября сообщается в новости под заголовком: "ГБР разоблачило действия должностных лиц КГГА относительно незаконной передачи земельных участков в центре Киева на более 150 млн грн".

По информации ГБР, обыски связаны с передачей в пользование частному обществу недвижимости на улицах Крещатик и Михаила Грушевского по заниженной стоимости и без проведения аукциона. Проверяется причастность к сделке депутатов Киевского городского совета. В ГБР не уточняют, о депутатах какого созыва идет речь. 

10 сентября очередные обыски прошли в аппарате Киевской горгосадминистрации, также сообщает КГГА. Повод для них, по мнению КГГА, был "странный". Обыски, проводившиеся представителями департамента стратегических расследований Нацполиции и Киевской прокуратуры, касались земельного участка, на котором вместо жилого дома городские власти решили обустроить сквер.

"На самом деле сегодняшняя ситуация с визитом правоохранителей для меня кажется очень странной. Участок, о котором идет речь, еще в 2009 году был передан аппарату СНБО Украины в постоянное пользование для строительства жилых домов по улице Щусева. Однако он не использовался по назначению, поэтому городские власти прекратили право постоянного пользования участком аппарата СНБО", – сообщил руководитель аппарата КГГА Дмитрий Загуменный.

Сейчас территория приведена в порядок, вывезен мусор, осуществлено благоустройство, в дальнейшем здесь планируется обустроить современный комфортный сквер для отдыха жителей района и города, сообщают в КГГА.

Теги: Киев, КГГА, правоохранители, расследование, обыски, Дмитрий Загуменный, ГБР
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