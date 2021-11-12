ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Кличко: Даже президент США не может контролировать мэра Вашингтона

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Виталий Кличко: В Украине мэров, которых выбирают люди, трясут гораздо больше, чем губернаторов, которых назначает президент
Виталий Кличко: В Украине мэров, которых выбирают люди, трясут гораздо больше, чем губернаторов, которых назначает президент
Скриншот: Україна 24 / YouTube

В Украине нельзя уничтожать местное самоуправление, так как даже в США мэры не подчиняются президентской вертикали, заявил лидер партии УДАР, мэр Киева Виталий Кличко в ток-шоу Наташи Влащенко "Народ проти" на канале "Украина 24".

"Я общался с американцами. И они говорят: даже самый влиятельный человек в мире, президент Соединенных Штатов никак не может влиять на мэра Вашингтона, которого избрали люди и которым подчиняется мэр", – подчеркнул Кличко.

Он заявил, что сегодня в Украине центральная власть пытается взять под контроль местное самоуправление.

"Мы видим, какие сейчас "наезды" на других мэров. Я постоянно общаюсь с ними как глава Ассоциации городов Украины. Могу сказать: мэров, которых выбирают люди, трясут гораздо больше, чем губернаторов, которых назначает президент. Это вопрос влияния на местных голов. Мэры не подчиняются вертикали. Они подчиняются исключительно людям, которые избрали их", – сказал политик.

При этом Киев "трясут" в 10 раз больше остальных городов, добавил Кличко.

"Подозреваю, все делается для того, чтобы испортить репутацию. В рейтингах доверия-недоверия иногда Кличко ставят выше президента. Это может быть как-то неправильно воспринято. И намеренно делается так, чтобы снизить уровень доверия, очернить", – предположил он.

Мэр столицы назвал политически мотивированными попытки разделить должности киевского городского головы и главы Киевской городской государственной администрации. Кличко убежден, что в случае принятия закона о столице с такой нормой, как предложили нардепы от "Слуги народа", коллапс управленческой системы может коснуться не только Киева, но и других областей.

"Есть пословица: если две хозяйки на кухне, обед будет испорчен. Сейчас мы подходим к выключателю – загорается свет, подходим к крану – течет вода. Утром встаем – мусор вывезен, убрано и т.д. Это большой механизм, который работает круглосуточно. Если будет сбой, это может привести к социальному напряжению в столице. А социальное напряжение в столице однозначно может повлиять на другие города и другие регионы. И в этом направлении это большая ошибка", – заявил он.

По мнению главы партии УДАР, такие важные изменения, как предполагает законопроект о столице, нужно отправлять на экспертизу в авторитетные европейские институции.

"Наша ключевая цель – быть частью европейского сообщества. Если мы хотим, чтобы наши законы соответствовали европейским стандартам, перед тем, как вносить их в Верховную Раду, пожалуйста, отправьте эти законы в Венецианскую комиссию, Совет Европы. Получите выводы и замечания. Ошибки могут быть очень болезненными и будут дорого стоить не только Киеву, но и стране", – заявил Виталий Кличко.

Контекст:

В 2003 году Конституционный Суд Украины решил, что КГГА должно возглавлять лицо, которое было избрано городским головой. В ноябре 2010 года четвертый президент Украины Виктор Янукович разделил эти должности, в результате чего мэра Леонида Черновецкого на посту главы горадминистрации сменил Александр Попов. В 2014 году, после победы Виталия Кличко на выборах городского головы Киева, пятый президент Петр Порошенко назначил его главой КГГА.

В июле 2019 года в ходе встречи с мэром Киева Виталием Кличко президент Украины Владимир Зеленский подтвердил намерение разделить полномочия избранного киевлянами мэра и главы КГГА. 4 сентября Кабинет Министров согласовал увольнение Кличко с поста главы КГГА, но это решение не было утверждено президентом.

Верховная Рада 3 октября 2019 года, более двух лет назад, приняла в первом чтении законопроект №2143-3 "О городе Киеве – столице Украины". Законопроект предлагает разделить полномочия и должности киевского городского головы и председателя КГГА, который "будет осуществлять надзор за соблюдением Конституции и законов Украины органами местного самоуправления и координировать деятельность территориальных органов центральных органов исполнительной власти".

В парламенте было зарегистрировано еще три альтернативных проекта о внесении изменений в закон о столице, но их Рада не рассмотрела.

Осенью 2020 года Кличко снова победил на выборах мэра Киева – в первом туре.

Весной – летом 2021 года публичный конфликт между Кличко и центральной властью возобновился. В мае в Киеве начались обыски на ряде коммунальных и коммерческих предприятий, а также в департаментах КГГА. В партии УДАР считают массовые обыски в столице давлением и попыткой дискредитации Кличко и его политсилы.

В августе Кличко заявил о попытке дискредитировать его, отстранить от должности главы КГГА и сменить на "залетного ставленника".

19 октября Кличко и Зеленский встретились в Офисе президента – по словам Кличко, впервые за последний год.

2 ноября член комитета Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, нардеп от "Слуги народа" Виталий Безгин заявил, что в Верховной Раде собирают подписи для рассмотрения законопроекта о столице по специальной процедуре.

Теги: Киев, США, Виталий Кличко, УДАР, выборы, КГГА, самоуправление, политика, законопроект
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Плохая девочка", "Мисс ноги". 54-летняя Николь Кидман в вечернем платье оголила бедро
"Плохая девочка", "Мисс ноги". 54-летняя Николь Кидман в вечернем платье оголила бедро
Умер российский писатель-сатирик Виктор Коклюшкин
Умер российский писатель-сатирик Виктор Коклюшкин
Шоумен и блогер Алексей Дурнев отсудил у телеканала "ТЕТ" свое имя
Шоумен и блогер Алексей Дурнев отсудил у телеканала "ТЕТ" свое имя
"Ну прямо секси-пекси", "Просто кипяток". Цибульская крупным планом показала пышное декольте
"Ну прямо секси-пекси", "Просто кипяток". Цибульская крупным планом показала пышное декольте
  Комаров показал украинский вагон премиум-класса, проезд в котором стоит 24 тыс. грн
  Комаров показал украинский вагон премиум-класса, проезд в котором стоит 24 тыс. грн
"Ну как не любить это чудо?" Джаред Лето показал голое селфи и потроллил музей Лувра
"Ну как не любить это чудо?" Джаред Лето показал голое селфи и потроллил музей Лувра
  Стефанчук: Мой отец – один из лучших травматологов Украины и, наверное, Восточной Европы
  Стефанчук: Мой отец – один из лучших травматологов Украины и, наверное, Восточной Европы G
"Все такая же сочная". Экс-участница "ВИА Гры" 39-летняя Мейхер показала фигуру в сильно облегающем платье
"Все такая же сочная". Экс-участница "ВИА Гры" 39-летняя Мейхер показала фигуру в сильно облегающем платье
"Что там было в шортах?" Влад Яма показал, что успел сделать на Мальдивах за четыре дня
"Что там было в шортах?" Влад Яма показал, что успел сделать на Мальдивах за четыре дня
"Ах, эти булки", "Трусы с лобком открытым". Блогер Стужук в микробикини рассказала о душевном оргазме
"Ах, эти булки", "Трусы с лобком открытым". Блогер Стужук в микробикини рассказала о душевном оргазме
"Секси", "Скандал". Тина Кароль подняла ногу перед камерой, засветив интимную зону
"Секси", "Скандал". Тина Кароль подняла ногу перед камерой, засветив интимную зону
"Так это же не Наташа", "Низ не очень". Тарзан засветил голую женщину
"Так это же не Наташа", "Низ не очень". Тарзан засветил голую женщину
"Люблю тебя". 48-летняя замужняя Клум оголилась и позировала с мужчиной между ног
"Люблю тебя". 48-летняя замужняя Клум оголилась и позировала с мужчиной между ног
"Фигасе", "Джек Воробей уже не тот". Анфиса Чехова показала фигуру в бикини с черепами на сосках
"Фигасе", "Джек Воробей уже не тот". Анфиса Чехова показала фигуру в бикини с черепами на сосках
"Сколько обуви!", "Гардероб мечты". Каменских в домашнем видео засветила свою гардеробную
"Сколько обуви!", "Гардероб мечты". Каменских в домашнем видео засветила свою гардеробную
"Йоу! Йоу! Йоу!", "Вау, Вера". Кекелия сняла с себя кофту и осталась голой перед камерой
"Йоу! Йоу! Йоу!", "Вау, Вера". Кекелия сняла с себя кофту и осталась голой перед камерой
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Актриса студии "Квартал 95" Сопонару снялась в плавках, спущенных до лобка. Фото (372599)
2
"Это уже чересчур", "Такой пельмень в глаз!", "Шлагбаум открыт". Волочкова выставила на обозрение промежность в шпагате (128102)
3
"Раз 10 пересмотрел. Не смог понять, в трусиках или без?" Кристина Асмус в мини-шортах развела ноги в прыжке (115282)
4
"Когда большой – хорошо. Но иногда даже средний лучше, чем его отсутствие". Седокова рассказала о сюрпризе от мужа (45266)
5
"Кухня классная", "Интересно, как Настя достает что-то с верхних полок этих огромных шкафов". Каменских показала их с Потапом кухню (37959)
6
"Стопа, как копыто", "Грудь в разные стороны". Волочкова показала честное фото своего тела (28694)
7
"Красавица Хюррем Султан". Узерли оголилась перед камерой (26147)
8
"Больше денег". Семилетний сын Разумкова объяснил, почему было лучше, когда отец был главой Верховной Рады (22602)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS