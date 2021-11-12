Кличко: Даже президент США не может контролировать мэра Вашингтона

Виталий Кличко: В Украине мэров, которых выбирают люди, трясут гораздо больше, чем губернаторов, которых назначает президент Скриншот: Україна 24 / YouTube

"Я общался с американцами. И они говорят: даже самый влиятельный человек в мире, президент Соединенных Штатов никак не может влиять на мэра Вашингтона, которого избрали люди и которым подчиняется мэр", – подчеркнул Кличко.

Он заявил, что сегодня в Украине центральная власть пытается взять под контроль местное самоуправление.

"Мы видим, какие сейчас "наезды" на других мэров. Я постоянно общаюсь с ними как глава Ассоциации городов Украины. Могу сказать: мэров, которых выбирают люди, трясут гораздо больше, чем губернаторов, которых назначает президент. Это вопрос влияния на местных голов. Мэры не подчиняются вертикали. Они подчиняются исключительно людям, которые избрали их", – сказал политик.

При этом Киев "трясут" в 10 раз больше остальных городов, добавил Кличко.

"Подозреваю, все делается для того, чтобы испортить репутацию. В рейтингах доверия-недоверия иногда Кличко ставят выше президента. Это может быть как-то неправильно воспринято. И намеренно делается так, чтобы снизить уровень доверия, очернить", – предположил он.

Мэр столицы назвал политически мотивированными попытки разделить должности киевского городского головы и главы Киевской городской государственной администрации. Кличко убежден, что в случае принятия закона о столице с такой нормой, как предложили нардепы от "Слуги народа", коллапс управленческой системы может коснуться не только Киева, но и других областей.

"Есть пословица: если две хозяйки на кухне, обед будет испорчен. Сейчас мы подходим к выключателю – загорается свет, подходим к крану – течет вода. Утром встаем – мусор вывезен, убрано и т.д. Это большой механизм, который работает круглосуточно. Если будет сбой, это может привести к социальному напряжению в столице. А социальное напряжение в столице однозначно может повлиять на другие города и другие регионы. И в этом направлении это большая ошибка", – заявил он.

По мнению главы партии УДАР, такие важные изменения, как предполагает законопроект о столице, нужно отправлять на экспертизу в авторитетные европейские институции.

"Наша ключевая цель – быть частью европейского сообщества. Если мы хотим, чтобы наши законы соответствовали европейским стандартам, перед тем, как вносить их в Верховную Раду, пожалуйста, отправьте эти законы в Венецианскую комиссию, Совет Европы. Получите выводы и замечания. Ошибки могут быть очень болезненными и будут дорого стоить не только Киеву, но и стране", – заявил Виталий Кличко.