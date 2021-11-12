Кличко о причине продолжения онлайн-обучения: Рейтинги не стоят жизни и здоровья детей

Виталий Кличко: Если во время первой волны дети почти не болели, сегодня у нас инфекционные отделения почти полностью заполнены Фото: Віталій Кличко / Facebook

"Много обращений от родителей. Действительно, все хотят, чтобы дети пошли в школу. Мы тоже хотим. Но, принимая те или иные решения, мы заботимся в первую очередь о здоровье самого главного, что у нас есть – наших детей. Если кто-то думает о каких-то рейтингах. Думает, это популярное или непопулярное решение. Я одно могу сказать: ни одна жизнь ребенка не стоит рейтингов и всего остального", – убежден Кличко.

Очное обучение может вернуться только после уменьшения количества больных, подчеркнул он.

"Если во время первой волны дети почти не болели, сегодня у нас инфекционные отделения почти полностью заполнены. У нас болеет большое количество школьников и преподавателей, многие группы в детских садах закрыты. Мы опираемся на выводы экспертов-вирусологов: если не уменьшится количество заболеваний, мы не сможем открыть учебные заведения. Вчера 1700 человек заболели, сегодня более 2000 человек. Мы видим антирекорды смертности. Если цифры больных уменьшатся, кривая пойдет вниз, мы сможем начать с того, что 1–4 классы пойдут в школу", – резюмировал мэр столицы.