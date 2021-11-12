За сутки почти 280 тыс. украинцев привились от коронавируса

Первую дозу получили 141 347 человек, полностью иммунизированы – 137 789 человек.
Большую часть прививок за сутки сделали вакцинами Pfizer (141 тыс.). Еще 117 тыс. украинцев получили вакцину CoronaVac, 19 тыс. – AstraZeneca.
Всего с начала кампании одну дозу вакцины получили 11 986 075 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 8 422 334 человека.
В общей сложности в Украине сделано 20 408 409 прививок от коронавируса.
В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).
По состоянию на 10 ноября в стране оставалось более 10 млн доз вакцин от коронавируса.
Иммунизация против коронавируса в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации, сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет.