За сутки почти 280 тыс. украинцев привились от коронавируса

Первую дозу получили 141 347 человек, полностью иммунизированы – 137 789 человек.

Большую часть прививок за сутки сделали вакцинами Pfizer (141 тыс.). Еще 117 тыс. украинцев получили вакцину CoronaVac, 19 тыс. – AstraZeneca.

Всего с начала кампании одну дозу вакцины получили 11 986 075 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 8 422 334 человека.

В общей сложности в Украине сделано 20 408 409 прививок от коронавируса.