Ляшко сообщил количество доз вакцин от коронавируса в Украине

В Минздраве заявили, что вакцинация от коронавируса спасла в Украине 6 тыс. жизней Фото: ЕРА

"В частности почти 3 млн доз вакцины Moderna, 800 тыс. доз вакцины AstraZeneca, 4,5 млн доз CoronaVac и 2 млн доз вакцин Comirnaty от Pfizer", – сказал министр.

Он напомнил, что вакцинироваться можно в прививочных пунктах и центрах массовой вакцинации.

"Если подошло время получить вторую дозу вакцины, не откладывайте ее. Те, кто пропустил дату введения второй дозы, получите ее как можно быстрее. Позвольте вакцине работать на ваше здоровье", – призвал Ляшко.

По его информации, вакцинация от коронавирусной инфекции спасла в Украине 6 тыс. жизней.