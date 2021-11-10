За сутки от коронавируса вакцинировали 267 тыс. украинцев

"За прошедшие сутки в Украине против COVID-19 был привит 267 401 человек. Из них вакцинированы первой дозой 150 663 человека, завершили вакцинацию (получили две дозы) 116 738 человек", – говорится в сообщении.

По данным Минздрава, прививки во вторник делали 1105 мобильных бригад по иммунизации, 3202 пункта и 423 центра вакцинации.

Больше всего доз вакцин ввели 9 ноября в Киеве (29 292) и Днепропетровской области (26 394).

"Всего с начала кампании по вакцинации сделано 19 852 176 прививок. Вакцинировано 11 697 386 человек, из них получили первую дозу 11 697 384 человека, завершили вакцинацию (получили две дозы) 8 154 792 человека (из них два человека получили первую дозу за границей)", – объяснили в Минздраве.

В ведомстве информируют, что большинство доз украинцы получили с начала вакцинации препаратом от Pfizer – 4,89 млн.