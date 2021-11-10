ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

В Украине двое суток подряд умирает более 800 пациентов с COVID-19

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Киев вошел в число регионов с наибольшим числом выявленных больных
Киев вошел в число регионов с наибольшим числом выявленных больных
Фото: ЕРА

9 ноября в Украине подтвердили 23 283 новых случая коронавирусной инфекции, проинформировало 10 ноября в Facebook Министерство здравоохранения.

"Зафиксировано 23 283 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них у детей – 1539, медработников – 529). [...] Также за прошедшие сутки госпитализировано 5696 человек, летальных исходов – 816, выздоровело – 16 277 человек", – говорится в сообщении.

Сутками ранее в стране подтвердили 18 988 новых случаев коронавирусной инфекции и 833 смерти среди пациентов с COVID-19.

За последние 24 часа в стране сделали 146 589 тестов на коронавирус.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1993033514193077

По данным Минздрава, во вторник больше всего новых инфицированных обнаружили в Киеве (1740), Днепропетровской (1792) и Харьковской (1719) областях.

Всего с начала эпидемии в Украине подтвердили 3 130 772 случая коронавирусной инфекции, скончалось 74 205 пациентов с COVID-19, выздоровело 2 553 842 человека.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Министр сообщал, что в сентябре 95,7% случаев коронавируса в Украине были зарегистрированы среди невакцинированных. По словам Ляшко, около 98% госпитализированных с COVID-19 в Украине граждан не были привиты.

Теги: Киев, Министерство здравоохранения, смерть, эпидемия, Харьковская область, Днепропетровская область, болезнь, Минздрав, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Боже, какая красотка", "Голливуд". Ефросинина примерила смелое декольте
"Боже, какая красотка", "Голливуд". Ефросинина примерила смелое декольте
"Словно богиня, на белом лежишь. Ты рядом со мной". Галкин записал романтическое видео накануне 10-й годовщины брака с Пугачевой
"Словно богиня, на белом лежишь. Ты рядом со мной". Галкин записал романтическое видео накануне 10-й годовщины брака с Пугачевой
"Ноги еще ничего, а остальное – жесть!" 57-летняя Милявская в купальнике показала танец со шваброй
"Ноги еще ничего, а остальное – жесть!" 57-летняя Милявская в купальнике показала танец со шваброй
"Раз 10 пересмотрел. Не смог понять, в трусиках или без?" Кристина Асмус в мини-шортах развела ноги в прыжке
"Раз 10 пересмотрел. Не смог понять, в трусиках или без?" Кристина Асмус в мини-шортах развела ноги в прыжке
"Тут не гинекологи, зачем, как на осмотр?" Волочкова показала шпагат, в сети заподозрили, что она "совсем спилась"
"Тут не гинекологи, зачем, как на осмотр?" Волочкова показала шпагат, в сети заподозрили, что она "совсем спилась"
"Не виноватая я, он сам пришел!" Леся Никитюк в халате оголила бедро
"Не виноватая я, он сам пришел!" Леся Никитюк в халате оголила бедро
"Обменяться эндорфинами, слиться в экстазе". Певица Теона Контридзе призвала киевлян не надевать на ее концерт каблуки
"Обменяться эндорфинами, слиться в экстазе". Певица Теона Контридзе призвала киевлян не надевать на ее концерт каблуки
"Самая красивая русалочка". Ариана Гранде впечатлила сеть необычным "морским" платьем
"Самая красивая русалочка". Ариана Гранде впечатлила сеть необычным "морским" платьем
"Яблоко от яблони недалеко падает". 64-летняя Мелани Гриффит восхитила сеть фото с дочерью
"Яблоко от яблони недалеко падает". 64-летняя Мелани Гриффит восхитила сеть фото с дочерью
"Я собирался удовлетворить эту женщину или умереть". Уилл Смит рассказал о сексе с женой
"Я собирался удовлетворить эту женщину или умереть". Уилл Смит рассказал о сексе с женой
Кличко рассказал, как его сын не хотел идти в гости к Шварценеггеру
Кличко рассказал, как его сын не хотел идти в гости к Шварценеггеру G
Алек Болдуин призвал полицию контролировать использование оружия на съемках
Алек Болдуин призвал полицию контролировать использование оружия на съемках
Кличко: Младший сын забрал у меня титул самого высокого в семье
Кличко: Младший сын забрал у меня титул самого высокого в семье G
Дмитрий ГОРДОН
"Королева фоток из спальни". Бритни Спирс в стрингах крупным планом показала пятую точку
"Королева фоток из спальни". Бритни Спирс в стрингах крупным планом показала пятую точку
Дэвид Бекхэм показал, как нарисовал новогоднюю картину, но не рукой, а другой частью тела
Дэвид Бекхэм показал, как нарисовал новогоднюю картину, но не рукой, а другой частью тела
"Рыцарь печального образа", "А писать-то как в этих латах?" 62-летний Невзоров примерил металлические сапоги до паха
"Рыцарь печального образа", "А писать-то как в этих латах?" 62-летний Невзоров примерил металлические сапоги до паха
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Самая красивая и натуральная". 55-летняя Хайек выставила грудь в огромном декольте (181105)
2
"Сисинович, ну очень шикарный бюст!" 41-летняя Семенович показала соски (161166)
3
"Безумно красивая". Звезда "Великолепного века" Мерьем Узерли обнажила грудь до соска (67860)
4
"Запретный и недосягаемый плод". В сети обсуждают фотосессию Огневич в кружевном белье (57897)
5
"Даже Волочкова позавидует". 48-летняя Порошина показала растяжку (55548)
6
"Бросай Потапа, выходи за меня". Настя Каменских покорила сеть своими новыми портретами. Фото (47665)
7
"Да что ж за страх такой?", "Ужас, какие грабли!" Волочкова крупным планом показала свои стопы (35429)
8
"Настоящая". Молодая жена 76-летнего Петросяна снялась в расстегнутом халате и без макияжа (30252)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS