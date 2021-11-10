В Украине двое суток подряд умирает более 800 пациентов с COVID-19

Киев вошел в число регионов с наибольшим числом выявленных больных Фото: ЕРА

"Зафиксировано 23 283 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них у детей – 1539, медработников – 529). [...] Также за прошедшие сутки госпитализировано 5696 человек, летальных исходов – 816, выздоровело – 16 277 человек", – говорится в сообщении.

Сутками ранее в стране подтвердили 18 988 новых случаев коронавирусной инфекции и 833 смерти среди пациентов с COVID-19.

За последние 24 часа в стране сделали 146 589 тестов на коронавирус.

По данным Минздрава, во вторник больше всего новых инфицированных обнаружили в Киеве (1740), Днепропетровской (1792) и Харьковской (1719) областях.

Всего с начала эпидемии в Украине подтвердили 3 130 772 случая коронавирусной инфекции, скончалось 74 205 пациентов с COVID-19, выздоровело 2 553 842 человека.