Кипр первым из стран Евросоюза сохранил возможность въезда для украинцев, несмотря на решение Совета ЕС

Условие въезда на Кипр для украинцев – полная вакцинация от COVID-19 или отрицательные тесты до и по прибытии на остров, отметили в МИД Фото: EPA

"Хорошие новости. Кипр стал первой страной ЕС, сохранившей возможность въезда для украинцев. Условия: полная вакцинация [от COVID-19] или отрицательные тесты (до и по прибытии)", – написал Кулеба.

Гарні новини. Кіпр став першою країною ЄС, яка зберегла можливість в’їзду для українців.

Умови: повна вакцинація або негативні тести (до і після прибуття).



МЗС працює з партнерами задля збереження свободи подорожей українців *



Всі умови в’їзду до Кіпру * https://t.co/8RkEzCg6Yk — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 9, 2021

Во вторник Евросоюз официально исключил Украину из "зеленого списка" путешествий. Решение было принято в связи с ростом в стране заболеваемости коронавирусной инфекцией.

В то же время каждая страна – член Европейского союза вправе "отменить временные ограничения на несущественные поездки в Евросоюз для полностью вакцинированных путешественников", отмечается на сайте Совета ЕС.

5 ноября послы государств – членов ЕС подготовили решение Совета ЕС исключить Украину из списка третьих стран, граждане которых могут совершать несущественные (туристические) поездки в ЕС.