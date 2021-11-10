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Кипр первым из стран Евросоюза сохранил возможность въезда для украинцев, несмотря на решение Совета ЕС

Условие въезда на Кипр для украинцев полная вакцинация от COVID-19 или отрицательные тесты до и по прибытии на остров, отметили в МИД
Условие въезда на Кипр для украинцев – полная вакцинация от COVID-19 или отрицательные тесты до и по прибытии на остров, отметили в МИД
Фото: EPA

Несмотря на рекомендацию Совета ЕС исключить Украину из стран, безопасных для путешествий, Кипр сохранил возможность въезда для украинцев. Об этом 9 ноября в Twitter сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Хорошие новости. Кипр стал первой страной ЕС, сохранившей возможность въезда для украинцев. Условия: полная вакцинация [от COVID-19] или отрицательные тесты (до и по прибытии)", – написал Кулеба.

Во вторник Евросоюз официально исключил Украину из "зеленого списка" путешествий. Решение было принято в связи с ростом в стране заболеваемости коронавирусной инфекцией.

В то же время каждая страна – член Европейского союза вправе "отменить временные ограничения на несущественные поездки в Евросоюз для полностью вакцинированных путешественников", отмечается на сайте Совета ЕС.

5 ноября послы государств – членов ЕС подготовили решение Совета ЕС исключить Украину из списка третьих стран, граждане которых могут совершать несущественные (туристические) поездки в ЕС.

Контекст:

При принятии решения о сохранении страны в "зеленом перечне" Совет ЕС руководствуется такими критериями, как не более 75 новых случаев COVID-19 на 100 тыс. жителей за последние 14 дней; стабильная ситуация или тенденция к уменьшению количества новых случаев; не менее 300 тестов на 100 тыс. жителей, проведенных за неделю; не более 4% положительных результатов среди этих тестов. Учитывается также прогресс по вакцинации населения и наличие особо опасных штаммов вируса.

Еврокомиссия 3 мая этого года предложила странам – членам ЕС ослабить ограничения на въезд для поездок по несущественным причинам для иностранцев, которые привиты от коронавирусной инфекции. Порядок пересечения границ страны Евросоюза определяют самостоятельно. Органы ЕС дают лишь рекомендации. Послы 27 стран – членов Европейского союза 11 июня согласились открыть границы для туристов, полностью вакцинированных от коронавирусной инфекции.

14 июля в Евросоюзе приняли решение открыть границы для граждан Украины, включив страну в список безопасных для путешествий.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, заявил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, сообщил 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По состоянию на 9 ноября в Украине подтвердили более 3,1 млн случаев COVID-19, 73,4 тыс. человек умерли. За последние сутки умерло 833 человека – это рекорд за все время пандемии.

Теги: Украина, Кипр, МИД Украины, граница, вакцинация, туристы, Совет ЕС, Дмитрий Кулеба, путешествия, украинцы, ограничения, Евросоюз, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, ЕС
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