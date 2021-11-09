Бельгия внесла Украину в список "красных" стран. Туристические поездки ограничены, заявили в посольстве

Поездки по уважительным причинам в Бельгию для украинцев разрешены Фото: ЕРА

"Что это значит? Бельгия ограничивает поездки для украинцев в несущественных (туристических) целях. Путешествия по уважительной причине и транзит разрешаются", – сообщили в посольстве.

Там отметили, что решение может быть пересмотрено в случае улучшения эпидемической ситуации в Украине и Бельгии.

С 9 ноября в Бельгию, кроме ее граждан, разрешен въезд таким категориям лиц:

тем, у кого есть основное место проживания в этой стране;

супругам или партнерам тех, у кого есть бельгийское гражданство или основное место жительства в Бельгии;

путешествующим транзитом через Бельгию;

тем, кто путешествует по весомым гуманитарным причинам;

транспортному и грузовому персоналу, морякам, экипажам буксиров, летчикам и другому персоналу, работающему на морских ветровых электростанциях, при поездках в рабочих целях. Эти путешественники должны иметь сертификат, выданный работодателем.

На сайте министерства внутренних дел Бельгии в разделе, где информируют о режиме въезда в страну, Украины в списке государств, чьим гражданам разрешен въезд в Бельгию, несмотря на COVID-ограничения, нет.

"Европейская правда" отмечает, что несмотря на официальное подтверждение закрытия границы, обновленные правила Бельгии оставляют разночтения о праве на въезд вакцинированных туристов.