ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Если бы в Украине был среднеевропейский уровень вакцинации, смертей от COVID-19 было на треть меньше – Ляшко

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Украине скончалось 74,2 тыс. пациентов с COVID-19
В Украине скончалось 74,2 тыс. пациентов с COVID-19
Фото: Evgeny Maloletka / ЮНИСЕФ

Вакцинация от коронавирусной инфекции спасла в Украине 6 тыс. жизней. Об этом 10 ноября во время брифинга, который транслировался в Facebook на странице Минздрава, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Сегодня в Украине 91–92% пациентов больниц не вакцинированы. Если бы у нас был уровень вакцинации хотя бы на среднеевропейском, у нас было бы на треть меньше смертей каждый день", – подчеркнул глава Минздрава.

Ляшко сослался на данные исследования, согласно которому вакцинация в 11 раз снижает риск смертности от штамма коронавируса "Дельта".

"Это результаты исследования американского Центра по контролю и профилактике заболеваний. Ряд европейских стран подтверждают его на практике. Например, Великобритания, Германия, Бельгия. Более 65% вакцинированного населения демонстрируют в 8–14 раз меньшую летальность, чем во время весенней волны пандемии", – сказал министр.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа 2021 года замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября Ляшко.

Министр сообщал, что в сентябре 95,7% случаев коронавируса в Украине были зарегистрированы среди невакцинированных.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 3,1 млн случаев коронавирусной инфекции, скончалось 74,2 тыс. пациентов. Двое суток подряд в стране умирает более 800 пациентов с COVID-19.

Иммунизация против коронавируса в Украине стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации, сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. По состоянию на 10 ноября первую дозу вакцины получили 11,6  млн украинцев, завершили вакцинацию 8,1 млн.

Теги: Украина, эпидемия, вакцинация, смертность, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Виктор Ляшко, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Принцесса!" 66-летняя Долина надела бальное платье
"Принцесса!" 66-летняя Долина надела бальное платье
"Намного красивее от природы", "Тебе не нужен макияж". Звезда "Великолепного века" Узерли показала, как косметика меняет ее лицо
"Намного красивее от природы", "Тебе не нужен макияж". Звезда "Великолепного века" Узерли показала, как косметика меняет ее лицо
"Люблю украинскую музыку". 73-летняя мать Илона Маска выступила в Киеве
"Люблю украинскую музыку". 73-летняя мать Илона Маска выступила в Киеве
"Это уже чересчур", "Такой пельмень в глаз!", "Шлагбаум открыт". Волочкова выставила на обозрение промежность в шпагате
"Это уже чересчур", "Такой пельмень в глаз!", "Шлагбаум открыт". Волочкова выставила на обозрение промежность в шпагате
"Копия папка Архипчик!", "Скоро будет видео снимать с имитацией секса". В сети обсуждают ролик с 19-летним сыном Королевой и Тарзана
"Копия папка Архипчик!", "Скоро будет видео снимать с имитацией секса". В сети обсуждают ролик с 19-летним сыном Королевой и Тарзана
"Когда большой хорошо. Но иногда даже средний лучше, чем его отсутствие". Седокова рассказала о сюрпризе от мужа
"Когда большой – хорошо. Но иногда даже средний лучше, чем его отсутствие". Седокова рассказала о сюрпризе от мужа
"Боже, какая красотка", "Голливуд". Ефросинина примерила смелое декольте
"Боже, какая красотка", "Голливуд". Ефросинина примерила смелое декольте
"Словно богиня, на белом лежишь. Ты рядом со мной". Галкин записал романтическое видео накануне 10-й годовщины брака с Пугачевой
"Словно богиня, на белом лежишь. Ты рядом со мной". Галкин записал романтическое видео накануне 10-й годовщины брака с Пугачевой
"Ноги еще ничего, а остальное – жесть!" 57-летняя Милявская в купальнике показала танец со шваброй
"Ноги еще ничего, а остальное – жесть!" 57-летняя Милявская в купальнике показала танец со шваброй
"Раз 10 пересмотрел. Не смог понять, в трусиках или без?" Кристина Асмус в мини-шортах развела ноги в прыжке
"Раз 10 пересмотрел. Не смог понять, в трусиках или без?" Кристина Асмус в мини-шортах развела ноги в прыжке
"Тут не гинекологи, зачем, как на осмотр?" Волочкова показала шпагат, в сети заподозрили, что она "совсем спилась"
"Тут не гинекологи, зачем, как на осмотр?" Волочкова показала шпагат, в сети заподозрили, что она "совсем спилась"
"Не виноватая я, он сам пришел!" Леся Никитюк в халате оголила бедро
"Не виноватая я, он сам пришел!" Леся Никитюк в халате оголила бедро
"Обменяться эндорфинами, слиться в экстазе". Певица Теона Контридзе призвала киевлян не надевать на ее концерт каблуки
"Обменяться эндорфинами, слиться в экстазе". Певица Теона Контридзе призвала киевлян не надевать на ее концерт каблуки
"Самая красивая русалочка". Ариана Гранде впечатлила сеть необычным "морским" платьем
"Самая красивая русалочка". Ариана Гранде впечатлила сеть необычным "морским" платьем
"Яблоко от яблони недалеко падает". 64-летняя Мелани Гриффит восхитила сеть фото с дочерью
"Яблоко от яблони недалеко падает". 64-летняя Мелани Гриффит восхитила сеть фото с дочерью
"Я собирался удовлетворить эту женщину или умереть". Уилл Смит рассказал о сексе с женой
"Я собирался удовлетворить эту женщину или умереть". Уилл Смит рассказал о сексе с женой
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Самая красивая и натуральная". 55-летняя Хайек выставила грудь в огромном декольте (186243)
2
"Сисинович, ну очень шикарный бюст!" 41-летняя Семенович показала соски (171450)
3
"Безумно красивая". Звезда "Великолепного века" Мерьем Узерли обнажила грудь до соска (68152)
4
"Запретный и недосягаемый плод". В сети обсуждают фотосессию Огневич в кружевном белье (58786)
5
"Даже Волочкова позавидует". 48-летняя Порошина показала растяжку (57576)
6
"Бросай Потапа, выходи за меня". Настя Каменских покорила сеть своими новыми портретами. Фото (48923)
7
"Да что ж за страх такой?", "Ужас, какие грабли!" Волочкова крупным планом показала свои стопы (37254)
8
"Настоящая". Молодая жена 76-летнего Петросяна снялась в расстегнутом халате и без макияжа (31261)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS