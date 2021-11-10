Если бы в Украине был среднеевропейский уровень вакцинации, смертей от COVID-19 было на треть меньше – Ляшко

"Сегодня в Украине 91–92% пациентов больниц не вакцинированы. Если бы у нас был уровень вакцинации хотя бы на среднеевропейском, у нас было бы на треть меньше смертей каждый день", – подчеркнул глава Минздрава.

Ляшко сослался на данные исследования, согласно которому вакцинация в 11 раз снижает риск смертности от штамма коронавируса "Дельта".

"Это результаты исследования американского Центра по контролю и профилактике заболеваний. Ряд европейских стран подтверждают его на практике. Например, Великобритания, Германия, Бельгия. Более 65% вакцинированного населения демонстрируют в 8–14 раз меньшую летальность, чем во время весенней волны пандемии", – сказал министр.