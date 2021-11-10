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В ВОЗ заявили, что появление новых штаммов коронавируса потребует ежегодной модификации вакцин

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Сваминатан: Мы не знаем, появится ли в будущем штамм, который не будет реагировать на эти вакцины
Сваминатан: Мы не знаем, появится ли в будущем штамм, который не будет реагировать на эти вакцины
Фото: ЕРА

Разработчики вакцин против COVID-19 изучают возможность модификации препаратов из-за появления новых штаммов коронавируса SARS-CoV-2. Об этом 9 ноября заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан во время брифинга, трансляция которого велась на странице ВОЗ в Twitter.

Она отметила, что одобренные вакцины являются действенными против штаммов, которые распространены сейчас, но неизвестно, будут ли они оставаться эффективными против новых. Ученые хотят быть уверены, что смогут быстро изменить эти вакцины, сделав их действенными против новых вариантов коронавирусной инфекции.

"Мы не знаем, появится ли в будущем штамм, который не будет реагировать на эти вакцины", – сказала эксперт.

По словам Сваминатан, ВОЗ взаимодействует с разработчиками и регулирующими органами, чтобы эти вакцины были быстро одобрены.

"В прошлом мы проделали подобное в отношении гриппа: теперь каждый год у нас новая вакцина от гриппа в зависимости от циркулирующего штамма. Нечто подобное может потребоваться и для вакцины от COVID-19", – подчеркнула она.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, к 10 ноября 2021-го в мире подтвердили более 250,8 млн случаев COVID-19, из более 5 млн – с летальным исходом.

Массовая вакцинация от коронавируса в мире началась в декабре 2020 года. К этому моменту, согласно статистике ВОЗ, сделано более 6,5 млрд прививок. При этом гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявлял о несправедливом распределении вакцин. В частности, в августе текущего года он говорил, что 75% введенных доз приходятся на 10 государств, в то время как в странах с низким уровнем доходов вакцинировано лишь 2% населения.

Теги: грипп, ВОЗ, вакцинация, ученые, Всемирная организация здравоохранения, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, пандемия, коронавирус, Сумия Сваминатан, штамм
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