В ВОЗ заявили, что появление новых штаммов коронавируса потребует ежегодной модификации вакцин

Сваминатан: Мы не знаем, появится ли в будущем штамм, который не будет реагировать на эти вакцины Фото: ЕРА

Она отметила, что одобренные вакцины являются действенными против штаммов, которые распространены сейчас, но неизвестно, будут ли они оставаться эффективными против новых. Ученые хотят быть уверены, что смогут быстро изменить эти вакцины, сделав их действенными против новых вариантов коронавирусной инфекции.

"Мы не знаем, появится ли в будущем штамм, который не будет реагировать на эти вакцины", – сказала эксперт.

По словам Сваминатан, ВОЗ взаимодействует с разработчиками и регулирующими органами, чтобы эти вакцины были быстро одобрены.

"В прошлом мы проделали подобное в отношении гриппа: теперь каждый год у нас новая вакцина от гриппа в зависимости от циркулирующего штамма. Нечто подобное может потребоваться и для вакцины от COVID-19", – подчеркнула она.