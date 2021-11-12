В ЕС рекомендовали сертифицировать еще два препарата для лечения COVID-19

Исследования препаратов показали, что они уменьшают количество госпитализаций и смертей у пациентов с COVID-19 Фото: depositphotos.com

Комитет рекомендует использовать "Ронаприв" для лечения коронавируса у взрослых и детей от 12 лет, которым не требуется дополнительный кислород и имеющих повышенный риск серьезного течения болезни. Также этот препарат можно использовать для профилактики коронавируса.

Исследование этого препарата показало, что лечение "Ронапривом" уменьшает количество госпитализаций и смертей. В целом 0,9% пациентов, получавших "Ронаприв" (11 из 1192 пациентов), были госпитализированы или умерли в течение 29 дней лечения по сравнению с 3,4% пациентов, получавших плацебо (40 из 1193 пациентов).

В другом исследовании рассматривались преимущества "Ронаприва" для предотвращения COVID-19 у людей, которые имели тесный контакт с инфицированным членом семьи, но не имели симптомов COVID-19. При использовании "Ронаприва" 29% (29 из 100) людей дали положительный результат на коронавирус и у них появились симптомы болезни. Для сравнения среди людей, получавших плацебо, этот показатель составил 42,3% (44 из 104 человек).

В то же время лекарство "Регкирона" комитет EMA рекомендует использовать только для взрослых, которым не нужен дополнительный кислород и имеющих повышенный риск серьезного течения болезни.

Исследование этого препарата показало, что лечение "Регкироной" уменьшает количество пациентов, нуждающихся в госпитализации или кислородной терапии, а также количество смертей. Среди пациентов с повышенным риском развития тяжелого заболевания 3,1% пациентов, получавших "Регкирону" (14 из 446), были госпитализированы, нуждались в дополнительном кислороде или умерли в течение 28 дней лечения по сравнению с 11,1% пациентов, получавших плацебо (48 из 434).

Оба препарата созданы на основе моноклональных антител. Это белки, которые прикрепляются к спаечному белку коронавируса и не позволяют ему проникать в клетки человека.