ГОРДОН
 
 
МИР

В ЕС рекомендовали сертифицировать еще два препарата для лечения COVID-19

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Исследования препаратов показали, что они уменьшают количество госпитализаций и смертей у пациентов с COVID-19
Исследования препаратов показали, что они уменьшают количество госпитализаций и смертей у пациентов с COVID-19
Фото: depositphotos.com

Комитет Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) рекомендовал сертифицировать два препарата для лечения коронавируса – "Ронаприв" и "Регкирона". Об этом 11 ноября говорится на сайте EMA.

Комитет рекомендует использовать "Ронаприв" для лечения коронавируса у взрослых и детей от 12 лет, которым не требуется дополнительный кислород и имеющих повышенный риск серьезного течения болезни. Также этот препарат можно использовать для профилактики коронавируса.

Исследование этого препарата показало, что лечение "Ронапривом" уменьшает количество госпитализаций и смертей. В целом 0,9% пациентов, получавших "Ронаприв" (11 из 1192 пациентов), были госпитализированы или умерли в течение 29 дней лечения по сравнению с 3,4% пациентов, получавших плацебо (40 из 1193 пациентов).

В другом исследовании рассматривались преимущества "Ронаприва" для предотвращения COVID-19 у людей, которые имели тесный контакт с инфицированным членом семьи, но не имели симптомов COVID-19. При использовании "Ронаприва" 29% (29 из 100) людей дали положительный результат на коронавирус и у них появились симптомы болезни. Для сравнения среди людей, получавших плацебо, этот показатель составил 42,3% (44 из 104 человек).

В то же время лекарство "Регкирона" комитет EMA рекомендует использовать только для взрослых, которым не нужен дополнительный кислород и имеющих повышенный риск серьезного течения болезни.

Исследование этого препарата показало, что лечение "Регкироной" уменьшает количество пациентов, нуждающихся в госпитализации или кислородной терапии, а также количество смертей. Среди пациентов с повышенным риском развития тяжелого заболевания 3,1% пациентов, получавших "Регкирону" (14 из 446), были госпитализированы, нуждались в дополнительном кислороде или умерли в течение 28 дней лечения по сравнению с 11,1% пациентов, получавших плацебо (48 из 434).

Оба препарата созданы на основе моноклональных антител. Это белки, которые прикрепляются к спаечному белку коронавируса и не позволяют ему проникать в клетки человека. 

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

Первым лекарственным средством, которое разрешили использоваться в ЕС для лечения коронавируса, стал ремдесивир – препарат, созданный для лечения лихорадки Эбола. Также его разрешили применять и в США. Однако ВОЗ призывала отказаться от ремдесивира, так как не было доказательств, что лекарство улучшает выживаемость пациентов с коронавирусом.

Позже американские фармацевтические компании Ridgeback Biotherapeutics и Merck Sharp & Dohme создали противовирусный препарат Lagevrio (молнупиравир), который выпускается в таблетках. Согласно данным клинических испытаний, препарат наиболее эффективен на ранних стадиях заболевания. Его уже одобрили в Великобритании.

5 ноября Pfizer объявила о завершении второй фазы испытаний лекарства от коронавируса Paxlovid. Его эффективность в предотвращении тяжелого течения болезни и смерти составила 89%.

Теги: лекарства, лечение, Европейский союз, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, EMA
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Люблю тебя". 48-летняя замужняя Клум оголилась и позировала с мужчиной между ног
"Люблю тебя". 48-летняя замужняя Клум оголилась и позировала с мужчиной между ног
"Фигасе", "Джек Воробей уже не тот". Анфиса Чехова показала фигуру в бикини с черепами на сосках
"Фигасе", "Джек Воробей уже не тот". Анфиса Чехова показала фигуру в бикини с черепами на сосках
"Сколько обуви!", "Гардероб мечты". Каменских в домашнем видео засветила свою гардеробную
"Сколько обуви!", "Гардероб мечты". Каменских в домашнем видео засветила свою гардеробную
"Йоу! Йоу! Йоу!", "Вау, Вера". Кекелия сняла с себя кофту и осталась голой перед камерой
"Йоу! Йоу! Йоу!", "Вау, Вера". Кекелия сняла с себя кофту и осталась голой перед камерой
"Нереально сексуальная", "Шикарный пресс!" Полякова снялась в крошечном бикини
"Нереально сексуальная", "Шикарный пресс!" Полякова снялась в крошечном бикини
"Душа между ног". Волочкова снялась в трусах, не прилегающих к телу
"Душа между ног". Волочкова снялась в трусах, не прилегающих к телу
"Ого, как ты рогатку раскинула", "Ничего себе форточку расстелила". Дорофеева широко развела ноги на балконе
"Ого, как ты рогатку раскинула", "Ничего себе форточку расстелила". Дорофеева широко развела ноги на балконе
"Аж мурашки по телу!" Вера Брежнева снялась без лифчика в облегающей майке
"Аж мурашки по телу!" Вера Брежнева снялась без лифчика в облегающей майке
"Милота зашкаливает". Судья "Танцев со звездами" американец Чмерковский показал четырехлетнего сына Шая
"Милота зашкаливает". Судья "Танцев со звездами" американец Чмерковский показал четырехлетнего сына Шая
"Я завелась, останови меня". Могилевская рассказала о своей самой дорогой покупке, о которой теперь жалеет
"Я завелась, останови меня". Могилевская рассказала о своей самой дорогой покупке, о которой теперь жалеет
"Старая баба, грузна, ленива". Продюсер Владимир Бебешко резко высказался о певице Миле Нитич
"Старая баба, грузна, ленива". Продюсер Владимир Бебешко резко высказался о певице Миле Нитич
"Ну ведь можете быть прекрасной без шпагатов!" Волочкова потрясла сеть своим "приличным видом"
"Ну ведь можете быть прекрасной без шпагатов!" Волочкова потрясла сеть своим "приличным видом"
"Это невероятно". Ведущая "Танцев со звездами" Иванна Онуфрийчук вышла замуж за казахского бизнесмена
"Это невероятно". Ведущая "Танцев со звездами" Иванна Онуфрийчук вышла замуж за казахского бизнесмена
"Красивый мальчик, светленький". Юрий Горбунов показал старшего сына от Кати Осадчей
"Красивый мальчик, светленький". Юрий Горбунов показал старшего сына от Кати Осадчей
"Какой сын красавчик". Андрей Шевченко поздравил среднего сына с 15-летием
"Какой сын красавчик". Андрей Шевченко поздравил среднего сына с 15-летием
  "Больше денег". Семилетний сын Разумкова объяснил, почему было лучше, когда отец был главой Верховной Рады
  "Больше денег". Семилетний сын Разумкова объяснил, почему было лучше, когда отец был главой Верховной Рады
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Актриса студии "Квартал 95" Сопонару снялась в плавках, спущенных до лобка. Фото (346455)
2
"Это уже чересчур", "Такой пельмень в глаз!", "Шлагбаум открыт". Волочкова выставила на обозрение промежность в шпагате (117445)
3
"Раз 10 пересмотрел. Не смог понять, в трусиках или без?" Кристина Асмус в мини-шортах развела ноги в прыжке (113591)
4
"Когда большой – хорошо. Но иногда даже средний лучше, чем его отсутствие". Седокова рассказала о сюрпризе от мужа (44216)
5
"Кухня классная", "Интересно, как Настя достает что-то с верхних полок этих огромных шкафов". Каменских показала их с Потапом кухню (35926)
6
"Стопа, как копыто", "Грудь в разные стороны". Волочкова показала честное фото своего тела (24440)
7
"Красавица Хюррем Султан". Узерли оголилась перед камерой (21918)
8
"Расчленяла его живым". Адвокат семьи убитого украинского рэпера Картрайта обвинил его сожительницу в умышленном преступлении (20668)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS