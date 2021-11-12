В ЕС рекомендовали сертифицировать еще два препарата для лечения COVID-19

Комитет рекомендует использовать "Ронаприв" для лечения коронавируса у взрослых и детей от 12 лет, которым не требуется дополнительный кислород и имеющих повышенный риск серьезного течения болезни. Также этот препарат можно использовать для профилактики коронавируса.
Исследование этого препарата показало, что лечение "Ронапривом" уменьшает количество госпитализаций и смертей. В целом 0,9% пациентов, получавших "Ронаприв" (11 из 1192 пациентов), были госпитализированы или умерли в течение 29 дней лечения по сравнению с 3,4% пациентов, получавших плацебо (40 из 1193 пациентов).
В другом исследовании рассматривались преимущества "Ронаприва" для предотвращения COVID-19 у людей, которые имели тесный контакт с инфицированным членом семьи, но не имели симптомов COVID-19. При использовании "Ронаприва" 29% (29 из 100) людей дали положительный результат на коронавирус и у них появились симптомы болезни. Для сравнения среди людей, получавших плацебо, этот показатель составил 42,3% (44 из 104 человек).
В то же время лекарство "Регкирона" комитет EMA рекомендует использовать только для взрослых, которым не нужен дополнительный кислород и имеющих повышенный риск серьезного течения болезни.
Исследование этого препарата показало, что лечение "Регкироной" уменьшает количество пациентов, нуждающихся в госпитализации или кислородной терапии, а также количество смертей. Среди пациентов с повышенным риском развития тяжелого заболевания 3,1% пациентов, получавших "Регкирону" (14 из 446), были госпитализированы, нуждались в дополнительном кислороде или умерли в течение 28 дней лечения по сравнению с 11,1% пациентов, получавших плацебо (48 из 434).
Оба препарата созданы на основе моноклональных антител. Это белки, которые прикрепляются к спаечному белку коронавируса и не позволяют ему проникать в клетки человека.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.
Первым лекарственным средством, которое разрешили использоваться в ЕС для лечения коронавируса, стал ремдесивир – препарат, созданный для лечения лихорадки Эбола. Также его разрешили применять и в США. Однако ВОЗ призывала отказаться от ремдесивира, так как не было доказательств, что лекарство улучшает выживаемость пациентов с коронавирусом.
Позже американские фармацевтические компании Ridgeback Biotherapeutics и Merck Sharp & Dohme создали противовирусный препарат Lagevrio (молнупиравир), который выпускается в таблетках. Согласно данным клинических испытаний, препарат наиболее эффективен на ранних стадиях заболевания. Его уже одобрили в Великобритании.
5 ноября Pfizer объявила о завершении второй фазы испытаний лекарства от коронавируса Paxlovid. Его эффективность в предотвращении тяжелого течения болезни и смерти составила 89%.