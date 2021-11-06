Украина закупит новое лекарство от коронавируса – Минздрав

Ляшко уточнил, что препарат используется сразу же после появления первых симптомов коронавируса.

"Средства у нас заготовлены для покупки. Украина в приоритетном списке на поставки из-за того, что сначала начала работать с этой компанией. Сейчас продолжается подписание договоров, финальная стадия – и тогда перечисление средств", – сказал глава Минздрава.

Однако конкретных сроков поставки препарата Ляшко назвать не смог: "Когда привезут, не могу сказать, там много факторов".

Также глава Минздрава рассказал о возможности производства китайской вакцины на мощностях Украины.

"Да, этот вопрос есть. И он прорабатывается. Я думаю, довольно скоро первая вакцина сойдет. Это будет не только "ковидная", а потенциально это может быть и инактивированная вакцина против гриппа. И опять же, компания украинская сотрудничает с украинскими институтами, чтобы инактивация проходила по украинским технологиям в научно-исследовательском институте", – сказал Ляшко.

Также, по его словам, в Украине продолжаются клинические испытания шести вакцин.