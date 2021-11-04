Великобритания первой в мире одобрила таблетки от COVID-19

Указывается, что противовирусный препарат Lagevrio безопасен и эффективен для снижения риска госпитализации и смерти людей с COVID-19.

Разработанное лекарство препятствует репликации вируса, предотвращает его размножение и поддерживает низкий уровень вируса в организме, тем самым снижая тяжесть заболевания.

Согласно данным клинических испытаний, препарат наиболее эффективен на ранних стадиях заболевания, поэтому агентство рекомендует использовать его как можно скорее после положительного результата теста на COVID-19 и в течение пяти дней после появления симптомов.

Лекарство разрешено к применению у людей с COVID-19 – от легкой до умеренной степени тяжести и, по крайней мере, с одним фактором риска развития тяжелого заболевания (ожирение, пожилой возраст, сахарный диабет или сердечные болезни).