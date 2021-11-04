Великобритания первой в мире одобрила таблетки от COVID-19

Указывается, что противовирусный препарат Lagevrio безопасен и эффективен для снижения риска госпитализации и смерти людей с COVID-19.
Разработанное лекарство препятствует репликации вируса, предотвращает его размножение и поддерживает низкий уровень вируса в организме, тем самым снижая тяжесть заболевания.
Согласно данным клинических испытаний, препарат наиболее эффективен на ранних стадиях заболевания, поэтому агентство рекомендует использовать его как можно скорее после положительного результата теста на COVID-19 и в течение пяти дней после появления симптомов.
Лекарство разрешено к применению у людей с COVID-19 – от легкой до умеренной степени тяжести и, по крайней мере, с одним фактором риска развития тяжелого заболевания (ожирение, пожилой возраст, сахарный диабет или сердечные болезни).
До настоящего времени специальных лекарств от COVID-19 не существовало, при этом заболевании проводится в основном симптоматическое лечение.
В марте 2021 года американская фармацевтическая компания Pfizer начала первую фазу исследований таблеток от коронавируса.
В апреле Pfizer анонсировала выпуск таблеток от COVID-19 до конца 2021 года.
В августе этого года министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что Украина может получить революционный препарат прямого действия от COVID-19. По его словам, у одного из производителей Украина находится в шестерке стран, которые получат лекарство в первую очередь.