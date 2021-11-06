Компания Pfizer заявила о 89% эффективности своего лекарства от COVID-19

Испытуемое лекарство получило название Paxlovid, оно выпускается в капсулах.

В исследованиях приняли участие 1200 заболевших COVID-19 из групп риска. В группе из 607 человек, употреблявших препарат, только шесть человек были госпитализированы или 0,8%. В группе плацебо госпитализировали 41 человека из 612 или 7%.

В ходе испытаний ни один человек, получивший препарат, не умер, в то время как в группе плацебо болезнь для десяти человек (1,6%) закончилась смертью.

В Pfizer заявили, что в связи с "потрясающей эффективностью" приостанавливают испытания и начинают готовить документы для передачи в Управление по контролю за продуктами и лекарствами США.