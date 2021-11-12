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Правительство настаивает, что учебный процесс в Украине должен происходить очно – Шмыгаль

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В Украине по состоянию на 8 ноября очно работали менее половины школ
В Украине по состоянию на 8 ноября очно работали менее половины школ
Фото: depositphotos.com

Кабинет Министров Украины настаивает, что процесс обучения во всех учреждениях образования – детских садах, школах, университетах, среднеспециальных учебных заведениях – должен происходить в очном формате.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил 11 ноября в эфире канала "1+1"

"С понедельника невакцинированные учителя и преподаватели отстранены от работы, поэтому это позволяет считать, что 100% коллективов, которые должны обеспечивать образовательный процесс, имеют вакцинацию", – заявил глава правительства. 

Шмыгаль сказал, что на сегодняшний день менее 10% сотрудников учреждений образования не привиты от коронавируса. 

"Все остальные – более 90% – сегодня вакцинированы. Около 80% – двумя дозами и 10% – одной дозой, но уже подходит время, когда они провакцинируются второй дозой. Поэтому правительство настаивает и сделало все возможное для того, чтобы учебный процесс был очным. Это советует делать и Всемирная организация здравоохранения. Я, конечно, пользуясь случаем, обращаюсь к руководителям местного самоуправления также приложить усилия, чтобы все учебные заведения работали в очном режиме. Это очень важно для нашего поколения, которое растет и должно учиться", – добавил он.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Минздрав Украины 7 октября издал приказ, согласно которому обязательно должны быть вакцинированы от коронавируса педагоги, работники центральных органов исполнительной власти, министерств и их структурных подразделений, а также местных, районных и городских государственных администраций. Он вступил в силу 8 ноября.

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. По состоянию на 29 сентября в Украине первую дозу вакцины получили более 7 млн человек, две – 5,6 млн.

8 ноября в Украине начали отстранять работников сферы образования, отказавшихся от вакцинации. Глава Минобразования и науки Сергей Шкарлет сказал, что из почти 14 тыс. школ в Украине более половины перешли на дистанционное обучение. 10 ноября он информировал, что не привитыми остаются 5,6% работников школ.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Кабинет Министров, образование, вакцинация, Всемирная организация здравоохранения, школы, Минздрав, Минобразования, Денис Шмыгаль, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Кабмин, вакцина, коронавирус, Сергей Шкарлет
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