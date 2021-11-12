Правительство настаивает, что учебный процесс в Украине должен происходить очно – Шмыгаль

В Украине по состоянию на 8 ноября очно работали менее половины школ Фото: depositphotos.com

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил 11 ноября в эфире канала "1+1".

"С понедельника невакцинированные учителя и преподаватели отстранены от работы, поэтому это позволяет считать, что 100% коллективов, которые должны обеспечивать образовательный процесс, имеют вакцинацию", – заявил глава правительства.

Шмыгаль сказал, что на сегодняшний день менее 10% сотрудников учреждений образования не привиты от коронавируса.

"Все остальные – более 90% – сегодня вакцинированы. Около 80% – двумя дозами и 10% – одной дозой, но уже подходит время, когда они провакцинируются второй дозой. Поэтому правительство настаивает и сделало все возможное для того, чтобы учебный процесс был очным. Это советует делать и Всемирная организация здравоохранения. Я, конечно, пользуясь случаем, обращаюсь к руководителям местного самоуправления также приложить усилия, чтобы все учебные заведения работали в очном режиме. Это очень важно для нашего поколения, которое растет и должно учиться", – добавил он.