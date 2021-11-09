В Минобразования рассказали, сколько школ в Украине работают очно в "красной" зоне карантина

"Относительно количества школ, которые находятся на дистанционном обучении… На сегодняшний день школ на каникулах 966, это из 13 922 школы. Где-то 7 325 школ – это дистанционное обучение. И 5 631 школа работает очно… 2 700 школ, которые находятся в областях "красной" зоны, тоже работают очно", – сказал Шкарлет.

4 ноября в Минздраве Украины раскритиковали дистанционное обучение в школах, которые отвечают требованиям "красной" зоны карантина. Замглавы Минздрава – главный санврач Украины Игорь Кузин отметил, что постановление правительства №1236 предусматривает, что в "красной" зоне карантина разрешается работа школ при условии вакцинации 100% педагогов и персонала учреждения.

2 ноября Шкарлет написал в Telegram, что из-за невыполнения постановления Кабмина в "красной" зоне на дистанционную форму обучения перешли 3207 школ, больше всего – во Львовской области (819).

По словам главы Минобразования, из 1,16 млн работников системы образования (от дошкольного до высшего звена) 835 тыс. вакцинированы хотя бы одной дозой препарата против коронавируса. При этом 120 тыс. или 10% – еще не вакцинированы, из них 7% – сотрудники школ.