Отстранение от работы из-за отсутствия вакцинации законно – юрист

"Если принимать во внимание Конституцию и трудовые права сотрудников, то речь идет об ограничении права на труд. Будет ли это основанием для отмены приказа об отстранении и действительно ли суды станут на сторону работника, сложно прогнозировать, это будет видно из первых судебных решений", – объяснила она.

По словам юриста, согласно закону "О защите от инфекционных болезней" Минздрав может определять перечень лиц, вакцинация которых обязательна.

При этом работодатель должен заранее предупредить работника об отстранении и дать время на вакцинацию. Если работник откажется или уклонится от нее, то этот факт нужно зафиксировать в письменном виде, что впоследствии может стать аргументом в суде.