Отстранение от работы из-за отсутствия вакцинации законно – юрист

"Если принимать во внимание Конституцию и трудовые права сотрудников, то речь идет об ограничении права на труд. Будет ли это основанием для отмены приказа об отстранении и действительно ли суды станут на сторону работника, сложно прогнозировать, это будет видно из первых судебных решений", – объяснила она.
По словам юриста, согласно закону "О защите от инфекционных болезней" Минздрав может определять перечень лиц, вакцинация которых обязательна.
При этом работодатель должен заранее предупредить работника об отстранении и дать время на вакцинацию. Если работник откажется или уклонится от нее, то этот факт нужно зафиксировать в письменном виде, что впоследствии может стать аргументом в суде.
Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. По состоянию на 29 сентября в Украине первую дозу вакцины получили более 7 млн человек, две – 5,6 млн.
22 сентября Ляшко заявил, что министерство здравоохранения предложило ввести обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции сотрудников учреждений образования, сотрудников министерств и органов центральной власти, а также местных государственных администраций.
Кроме того, летом Кабмин принял постановление, согласно которому в случае выхода региона из "зеленой" зоны эпидемической опасности должны быть вакцинированы более 80% педагогов, чтобы образовательное учреждение продолжило работу. Сейчас Украина в "желтой" зоне. Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет 29 сентября сообщил, что в Украине 69% учителей привиты минимум одной дозой вакцины от COVID-19.
30 сентября Минздрав Украины отправил на согласование проект приказа об обязательной вакцинации от коронавируса представителей определенных профессий.
Отстранять от работы непривитых от коронавируса работников учреждений, для которых вакцинация является обязательной, начали с 8 ноября 2021 года.
В Фонде социального страхования сообщили, что не будут оплачивать больничные листы украинцам, которых отстранят от работы из-за отказа или уклонения от обязательной вакцинации от коронавируса.