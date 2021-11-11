Денисова попросила Минздрав и Минобразования не переводить школьников на дистанционное обучение

В Украине дистанционно работают 7,3 тыс. школ, что составляет 51% от их количества Фото: depositphotos.com

"Пандемия коронавируса COVID-19 стала вызовом в обеспечении большинства основных прав человека, в том числе и права на образование. C целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19 правительством введены ограничения, усиливающиеся в зависимости от установленного уровня противоэпидемических мероприятий. Одной из таких ограничительных мер является перевод учебных заведений на дистанционную форму работы. Однако эти ограничения должны применяться при несоблюдении уровня вакцинации учителей и росте заболеваемости учащихся", – отметила Денисова.

Она добавила, что дистанционно в Украине работают 7,3 тыс. школ, что составляет 51% от их количества.

"Вакцинация педагогов в Украине происходит довольно быстрыми темпами. Если в августе не была привита и треть учителей, то по состоянию на 8 ноября почти 93% работников получили одну дозу вакцинации, а 76,2% – две дозы. Уровень заболеваемости детей, по данным Министерства здравоохранения Украины, не превышает 8% из общего числа инфицированных COVID–19", – написала омбудсмен.

По ее словам, несмотря на соблюдение ограничений и противоэпидемических мер, местные власти принимают решение о переводе школьников на дистанционное обучение и о продлении осенних каникул.

Денисова назвала факторы, мешающие детям получать качественное образование онлайн.

"Отсутствие надлежащих условий для организации дистанционного обучения на дому; трудности с одновременным доступом к техническим средствам в семьях, где воспитываются несколько детей школьного возраста; разный подход учителей к преподаванию; низкое качество интернет-связи; отсутствие должного контроля родителей за обучением детей", – перечислила она.