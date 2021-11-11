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Денисова попросила Минздрав и Минобразования не переводить школьников на дистанционное обучение

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В Украине дистанционно работают 7,3 тыс. школ, что составляет 51% от их количества
В Украине дистанционно работают 7,3 тыс. школ, что составляет 51% от их количества
Фото: depositphotos.com

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к главе Минздрава Виктору Ляшко и министру образования Сергею Шкарлету с просьбой не переводить учебные заведения на дистанционную форму, что позволит обеспечить права детей на получение качественного образования. Об этом она 11 ноября написала в Facebook.

"Пандемия коронавируса COVID-19 стала вызовом в обеспечении большинства основных прав человека, в том числе и права на образование. C целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19 правительством введены ограничения, усиливающиеся в зависимости от установленного уровня противоэпидемических мероприятий. Одной из таких ограничительных мер является перевод учебных заведений на дистанционную форму работы. Однако эти ограничения должны применяться при несоблюдении уровня вакцинации учителей и росте заболеваемости учащихся", – отметила Денисова.

Она добавила, что дистанционно в Украине работают 7,3 тыс. школ, что составляет 51% от их количества.

"Вакцинация педагогов в Украине происходит довольно быстрыми темпами. Если в августе не была привита и треть учителей, то по состоянию на 8 ноября почти 93% работников получили одну дозу вакцинации, а 76,2% – две дозы. Уровень заболеваемости детей, по данным Министерства здравоохранения Украины, не превышает 8% из общего числа инфицированных COVID–19", – написала омбудсмен.

По ее словам, несмотря на соблюдение ограничений и противоэпидемических мер, местные власти принимают решение о переводе школьников на дистанционное обучение и о продлении осенних каникул.

Денисова назвала факторы, мешающие детям получать качественное образование онлайн.

"Отсутствие надлежащих условий для организации дистанционного обучения на дому; трудности с одновременным доступом к техническим средствам в семьях, где воспитываются несколько детей школьного возраста; разный подход учителей к преподаванию; низкое качество интернет-связи; отсутствие должного контроля родителей за обучением детей", – перечислила она.

https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/427556318725646

Контекст:

4 ноября в Минздраве Украины раскритиковали дистанционное обучение в школах, которые отвечают требованиям "красной" зоны карантина. Замглавы Минздрава – главный санврач Украины Игорь Кузин отметил, что постановление правительства №1236 предусматривает, что в "красной" зоне карантина разрешается работа школ при условии вакцинации 100% педагогов и персонала учреждения.

Из почти 14 тыс. школ в Украине более половины перешли на дистанционное обучение. Об этом 8 ноября сообщил Шкарлет.

"На сегодняшний день школ на каникулах – 966, это из 13 922 школ. Где-то 7325 школ – это дистанционное обучение. И 5631 школа работает очно… 2700 школ, которые находятся в областях "красной" зоны, тоже работают очно", – сказал министр образования.

В Украине сейчас действует адаптивный карантин. Последний раз Кабмин продлил его до 31 декабря. Регионы делятся на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.

21 сентября Госкомиссия по вопросам ТЭБ и ЧС на внеочередном заседании ввела "желтый" уровень эпидемической опасности на всей территории Украины с 23 сентября.

С тех пор в "красную" зону карантина перешли 16 областей: Херсонская (с 15 октября), Запорожская, Одесская, Донецкая, Днепропетровская (с 18 октября), Сумская (с 23 октября), Ровенская, Николаевская (с 26 октября), Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская (с 30 октября), Волынская область (с 8 ноября). C 1 ноября в "красной" зоне эпидемической опасности находится Киев. C 12 ноября Черкасская область перейдет в "красную" зону.

Теги: Украина, образование, Людмила Денисова, вакцинация, дети, каникулы, омбудсмен, школы, ограничения, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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