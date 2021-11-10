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Такого количества детей с COVID-19, как сейчас, в больницах Киева не было с начала эпидемии – Кличко

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За прошлые сутки в Киеве подтвердили более 1,7 тыс. новых случаев COVID-19
За прошлые сутки в Киеве подтвердили более 1,7 тыс. новых случаев COVID-19
Фото: ЕРА

Система здравоохранения Киева работает на грани возможностей, заявил мэр столицы Виталий Кличко 10 ноября в ходе онлайн-брифинга, который транслировался в Facebook.

За минувшие сутки в Киеве обнаружили 1740 больных COVID-19, из них 109 – дети, рассказал Кличко. По словам мэра, самому младшему ребенку, заболевшему коронавирусной инфекцией, – два месяца, самому старшему – 17 лет. 

"За последние две недели у нас увеличивается смертность от вируса. А за прошедшие сутки – страшная цифра. 73 летальных случая. И среди умерших не только люди преклонного возраста: 35 мужчин в возрасте старше 26 лет и 38 женщин старше 34 лет. Увеличилось и количество заболевших детей – 109 в сутки", – сказал он. 

"На сегодня в киевских больницах находится 85 детей с COVID-19 или подозрением на заболевание, четверо из них – в реанимации. Такого количества детей в больницах не было во все предыдущие волны вируса", – сказал Кличко. 

В связи с этим, по его словам, на следующей неделе школы, в том числе ученики первых – четвертых классов, продолжат обучение в дистанционном режиме. 

Кличко говорит, что сейчас в медучреждениях Киева заняты 73% коек для пациентов с COVID-19, но в некоторых больницах этот показатель составляет 99–100%. При этом 85% госпитализированных нуждаются в кислородной поддержке, и кровати с кислородом заполнены на 70%, подчеркнул мэр. 

"Ситуация ухудшается, давайте не доводить ее до полного локдауна. Потому что система здравоохранения работает на грани. Каждый день умирают десятки людей. Ежедневно – более 1,5 тыс. новых больных. Так долго продолжаться не может. И, к сожалению, многие вирусные нигилисты понимают это, только попав в реанимацию. И потом обвиняют всех, но не себя. Замечу, что сегодня, хоть Киев и является лидером по вакцинации в Украине, мы должны мобилизоваться и показать, что можем дать ответ и защититься от вируса. Вакцина есть. Пункты, где можно получить прививку, работают. Идите и вакцинируйтесь!" – обратился он к жителям столицы. 

https://www.facebook.com/Vitaliy.Klychko/videos/1047169326106403/

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа 2021 года замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. Очередная волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко. 6 ноября он сказал, что Украина вышла на пик волны

С начала эпидемии в Украине подтвердили 3,1 млн случаев коронавирусной инфекции, скончалось 74,2 тыс. пациентов. Двое суток подряд в стране умирает более 800 пациентов с COVID-19.

Иммунизация против коронавируса в Украине стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации, сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. По состоянию на 10 ноября первую дозу вакцины получили 11,6 млн украинцев, завершили вакцинацию 8,1 млн.

Ляшко сообщал, что в сентябре 95,7% случаев коронавируса в Украине были зарегистрированы среди невакцинированных. По данным Минздрава на10 ноября, вакцинация от коронавирусной инфекции спасла в Украине уже 6 тыс. жизней. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Киев, Виталий Кличко, эпидемия, вакцинация, дети, школы, Минздрав, инфекция, больницы, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, прививки
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