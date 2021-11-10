Такого количества детей с COVID-19, как сейчас, в больницах Киева не было с начала эпидемии – Кличко

За минувшие сутки в Киеве обнаружили 1740 больных COVID-19, из них 109 – дети, рассказал Кличко. По словам мэра, самому младшему ребенку, заболевшему коронавирусной инфекцией, – два месяца, самому старшему – 17 лет.

"За последние две недели у нас увеличивается смертность от вируса. А за прошедшие сутки – страшная цифра. 73 летальных случая. И среди умерших не только люди преклонного возраста: 35 мужчин в возрасте старше 26 лет и 38 женщин старше 34 лет. Увеличилось и количество заболевших детей – 109 в сутки", – сказал он.

"На сегодня в киевских больницах находится 85 детей с COVID-19 или подозрением на заболевание, четверо из них – в реанимации. Такого количества детей в больницах не было во все предыдущие волны вируса", – сказал Кличко.

В связи с этим, по его словам, на следующей неделе школы, в том числе ученики первых – четвертых классов, продолжат обучение в дистанционном режиме.

Кличко говорит, что сейчас в медучреждениях Киева заняты 73% коек для пациентов с COVID-19, но в некоторых больницах этот показатель составляет 99–100%. При этом 85% госпитализированных нуждаются в кислородной поддержке, и кровати с кислородом заполнены на 70%, подчеркнул мэр.

"Ситуация ухудшается, давайте не доводить ее до полного локдауна. Потому что система здравоохранения работает на грани. Каждый день умирают десятки людей. Ежедневно – более 1,5 тыс. новых больных. Так долго продолжаться не может. И, к сожалению, многие вирусные нигилисты понимают это, только попав в реанимацию. И потом обвиняют всех, но не себя. Замечу, что сегодня, хоть Киев и является лидером по вакцинации в Украине, мы должны мобилизоваться и показать, что можем дать ответ и защититься от вируса. Вакцина есть. Пункты, где можно получить прививку, работают. Идите и вакцинируйтесь!" – обратился он к жителям столицы.