Без ограничений заболеваемость COVID-19 в Украине увеличится втрое – ВОЗ о протестах антивакцинаторов

Хабихт комментировал протесты против вакцинации от COVID-19. Он отметил, что демонстрации являются нормальной частью демократического общества.

"То, что люди не боятся высказаться – хороший знак. Но люди должны понять: а против чего они протестуют? Если мы посмотрим на ограничения, которые внедрили в последние недели [в Украине], то они очень похожи на те, что есть в других странах, и они вполне обоснованы с точки зрения общественного здоровья, распространения болезни и стресса в больницах, – добавил представитель ВОЗ. – Демократия – это хорошо. Но эпидемиологические данные показывают, что нас ждет очень тяжелая волна заболеваемости. Если мы не будем налагать никаких ограничений, то совокупное количество случаев заболевания увеличится в три раза, и следующие три месяца мы увидим много человеческих трагедий. И люди, выражающие свое несогласие, должны подумать об этом тоже. Нас может ждать очень тяжелая зима. Ограничения, которые мы имеем, обоснованы".

Хабихт сказал, что, по информации ВОЗ, в Украине 70–80% населения в возрасте 60+ не вакцинировано от коронавируса, а в октябре в этой возрастной группе каждый третий не знал, где ему привиться.

"Кроме дискуссии о сертификатах, нам нужно сосредоточиться на увеличении уровня вакцинации, чтобы спасать жизнь. Есть люди, которые хотят прививаться, но не имеют информации, как получить вакцину. Важно сосредоточиться на этой категории общества как приоритете номер один", – добавил представитель ВОЗ.