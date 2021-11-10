Медучреждения Украины за вакцинацию от COVID-19 получили почти 397 млн грн

Об этом 10 ноября во время брифинга, который транслировался в Facebook на странице Минздрава, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает корреспондент издания "ГОРДОН".
По его данным, в Украине 1174 учреждения участвуют в вакцинации населения от COVID-19, из них 65 частных и 14 физлиц – предпринимателей.
"Лидерами по выплатам за вакцинацию являются Киев, медучреждения которого получили более 62 млн грн, а также Днепропетровская область, которая получила более 37 млн грн", – уточнил Ляшко.
В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).
Иммунизация против коронавируса в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации, сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. По состоянию на 10 ноября первую дозу вакцины получили 11,6 млн украинцев, завершили вакцинацию 8,1 млн.
8 ноября глава Минздрава сообщил, что Украина получила 31 млн доз вакцин от коронавируса.