Медучреждения Украины за вакцинацию от COVID-19 получили почти 397 млн грн

Лидерами по выплатам за вакцинацию являются Киев и Днепропетровская область Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

Об этом 10 ноября во время брифинга, который транслировался в Facebook на странице Минздрава, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

По его данным, в Украине 1174 учреждения участвуют в вакцинации населения от COVID-19, из них 65 частных и 14 физлиц – предпринимателей.

"Лидерами по выплатам за вакцинацию являются Киев, медучреждения которого получили более 62 млн грн, а также Днепропетровская область, которая получила более 37 млн грн", – уточнил Ляшко.