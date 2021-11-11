Число прививок от COVID-19, сделанных в Украине, достигло 20 млн

За сутки прививки от COVID-19 получили более 277 тыс. человек Фото: depositphotos.com

Первую дозу получили 147 344 человека, полностью иммунизированы – 129 753 человека.

Большую часть прививок за сутки сделали вакцинами CoronaVac (Sinovac Biotech) и Comirnaty (Pfizer/BioNTech).

Всего с начала кампании по вакцинации привито 11 844 730 человек. Из них получили одну дозу – 11 844 728 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 8 284 545 человек.

В общей сложности в Украине сделано 20 129 273 прививок от коронавируса.