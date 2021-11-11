Число прививок от COVID-19, сделанных в Украине, достигло 20 млн

Первую дозу получили 147 344 человека, полностью иммунизированы – 129 753 человека.
Большую часть прививок за сутки сделали вакцинами CoronaVac (Sinovac Biotech) и Comirnaty (Pfizer/BioNTech).
Всего с начала кампании по вакцинации привито 11 844 730 человек. Из них получили одну дозу – 11 844 728 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 8 284 545 человек.
В общей сложности в Украине сделано 20 129 273 прививок от коронавируса.
В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).
По состоянию на 9 ноября в стране оставалось более 10 млн доз вакцин от коронавируса.
Иммунизация против коронавируса в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации, сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет.