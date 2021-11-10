Зеленский: Что объединяло вчера большинство умерших от COVID-19 в Украине? Все они были невакцинированы

Зеленский: Во сколько раз, согласно исследованиям, вакцинация сокращает риск смерти от штамма коронавируса "Дельта"? В 11 Фото: EPA

"Обращение хочу начать с важных вопросов и не менее важных ответов. Что объединяет сегодня 93% заболевших COVID-19 в Украине? Все они невакцинированы. Во сколько раз, согласно исследованиям, вакцинация сокращает риск смерти от штамма коронавируса "Дельта"? В 11. Сколько людей сейчас умирает от COVID-19 в Великобритании и Германии? В 12 раз меньше, чем весной. Что объединяло вчера большинство умерших от COVID-19 в Украине? Все они были невакцинированы. Сколько людей в Европе уже сделали две прививки? 65% населения. Сколько людей в Украине не сделали ни одной? 65% населения", – сказал президент.

Он отметил, что в Украине есть возможности делать до 400 тыс. прививок от коронавируса в сутки, в стране есть более 10 млн доз вакцин.

"Сколько составляет сегодня население Украины? Более 40 млн. Что объединит завтра всех украинцев, которые хотят, чтобы эти 40 млн не превратились в 20? Все они будут вакцинированы", – добавил глава государства.