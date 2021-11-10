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"Мы просто не выдерживаем такой нагрузки!" Главврач больницы в Ровно призвал граждан вакцинироваться от COVID-19

Кучерук: Лечение в условиях стационара в кризисном состоянии это хождение по краю пропасти
Кучерук: Лечение в условиях стационара в кризисном состоянии – это хождение по краю пропасти
Фото: Олександр Третяк / Facebook

Главврач Центральной городской больницы Ровно Евгений Кучерук призвал граждан вакцинироваться от COVID-19, поскольку медики не справляются с количеством поступающих больных. Об этом 9 ноября в Facebook написал мэр города Александр Третяк.

"Мы просто не выдерживаем такой нагрузки! Представьте, когда в больнице 340 больных с ковидом, чтобы их обслуживать нужно минимум 600 [человек] персонала! Люди должны помочь медикам и вакцинироваться! Ведь это единственное спасение для всех нас!" – подчеркнул Кучерук.

По его словам, сотрудники медучреждения пролечили около 6000 больных, и из 536-ти умерших пациентов ни один не был вакцинирован.

"Если уже заболели, своевременно начатое лечение в ранний период болезни спасает жизнь, предотвращает тяжелое течение или облегчает симптомы болезни. Это единственное, что сейчас нужно помнить. Поверьте, лечение в условиях стационара в кризисном состоянии – это хождение по краю пропасти, даже при условии, когда у нас достаточно кислорода", – добавил главврач.

https://www.facebook.com/tretyak.rivne/posts/403156478190922

Контекст:

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Министр сообщал, что в сентябре 95,7% случаев коронавируса в Украине были зарегистрированы среди невакцинированных. По данным Ляшко на 10 ноября, 91–92% пациентов больниц не получили прививки. "Если бы у нас был уровень вакцинации хотя бы на среднеевропейском, у нас было бы на треть меньше смертей каждый день", – подчеркнул глава Минздрава.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 3,1 млн случаев коронавирусной инфекции, скончалось 74,2 тыс. пациентов. Двое суток подряд в стране умирает более 800 пациентов с COVID-19.

По данным горсовета Ровно, за минувшие сутки в городе зафиксировали 231 случай коронавируса, восемь пациентов умерли.

Иммунизация против коронавируса в Украине стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации, сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. По состоянию на 10 ноября первую дозу вакцины получили 11,6  млн украинцев, завершили вакцинацию 8,1 млн.

Теги: Ровно, вакцинация, лечение, медики, больницы, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, Александр Третяк
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