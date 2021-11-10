"Мы просто не выдерживаем такой нагрузки!" Главврач больницы в Ровно призвал граждан вакцинироваться от COVID-19

Кучерук: Лечение в условиях стационара в кризисном состоянии – это хождение по краю пропасти Фото: Олександр Третяк / Facebook

"Мы просто не выдерживаем такой нагрузки! Представьте, когда в больнице 340 больных с ковидом, чтобы их обслуживать нужно минимум 600 [человек] персонала! Люди должны помочь медикам и вакцинироваться! Ведь это единственное спасение для всех нас!" – подчеркнул Кучерук.

По его словам, сотрудники медучреждения пролечили около 6000 больных, и из 536-ти умерших пациентов ни один не был вакцинирован.

"Если уже заболели, своевременно начатое лечение в ранний период болезни спасает жизнь, предотвращает тяжелое течение или облегчает симптомы болезни. Это единственное, что сейчас нужно помнить. Поверьте, лечение в условиях стационара в кризисном состоянии – это хождение по краю пропасти, даже при условии, когда у нас достаточно кислорода", – добавил главврач.