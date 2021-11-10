Больше половины украинцев утверждают, что привились от коронавируса хотя бы одной дозой вакцины – опрос

По данным Минздрава, по состоянию на 10 ноября первую дозу вакцины получили 11,6 млн украинцев, завершили вакцинацию 8,1 млн Фото: depositphotos.com

39,3% граждан сказали, что уже получили две дозы вакцины, а 11,8% опрошенных – одну.

В то же время 48% респондентов заявили, что не делали прививки от коронавируса.

Как отмечают социологи, 54,2% украинцев утверждают, что не болели COVID-19.

40,4% опрошенных сказали, что лично были инфицированы коронавирусом.

Еще 5,5% респондентов не знают, сталкивались ли с этой болезнью.

Опрос проводился с 29 октября по 4 ноября среди граждан старше 18 лет по всей Украине, кроме не подконтрольных украинской власти территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2000 респондентов методом телефонного интервью с использованием планшетов. Статистическая погрешность выборки: 2,4%.