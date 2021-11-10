Федоров: Без "Дії" каждый второй COVID-сертификат в Украине был бы поддельным

"Без "Дії" Украина не была готова быстро запустить цифровые COVID-сертификаты, кто бы ни возглавлял правительство и кто бы ни был президентом. И сейчас у нас каждый второй бумажный сертификат был бы, наверное, поддельным. Помимо всего прочего, COVID-сертификаты дали возможность бороться с подделками", – подчеркнул Федоров.

По его словам, по состоянию на вечер 9 ноября в "Дії" было сгенерировано 8,8 млн сертификатов.

"За последнюю неделю больше миллиона прибавилось… Я сегодня был в одном из центров вакцинации и удивился количеству людей старшего возраста, которые уже подходят с установленной "Дією" и просят, чтобы помогли с авторизацией", – сказал министр.