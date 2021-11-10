Федоров: Без "Дії" каждый второй COVID-сертификат в Украине был бы поддельным

"Без "Дії" Украина не была готова быстро запустить цифровые COVID-сертификаты, кто бы ни возглавлял правительство и кто бы ни был президентом. И сейчас у нас каждый второй бумажный сертификат был бы, наверное, поддельным. Помимо всего прочего, COVID-сертификаты дали возможность бороться с подделками", – подчеркнул Федоров.
По его словам, по состоянию на вечер 9 ноября в "Дії" было сгенерировано 8,8 млн сертификатов.
"За последнюю неделю больше миллиона прибавилось… Я сегодня был в одном из центров вакцинации и удивился количеству людей старшего возраста, которые уже подходят с установленной "Дією" и просят, чтобы помогли с авторизацией", – сказал министр.
27 августа стало известно, что Министерство цифровой трансформации завершило бета-тестирование сертификатов вакцинации в приложении "Дія", теперь их могут сгенерировать все желающие, получившие одну или две дозы вакцины против коронавируса.
"Желтый" внутренний сертификат вакцинации от COVID-19 действует 120 дней, "зеленый" – 365 дней.
На портале "Дія" COVID-сертификат смогут получить украинцы, у которых нет ID-карты или зарубежного биометрического паспорта, и те, кто не пользуется приложением "Дія".
С начала года правоохранители открыли около 900 производств из-за фейковых документов о вакцинации, половина из них – по фактам использования гражданами поддельных COVID-сертификатов, 73 – по медицинским работникам и 32 – по туристическим агентствам, сообщил 30 октября первый замминистра внутренних дел Украины Евгений Енин.
По словам главы Минздрава Украины Виктора Ляшко, чтобы вакцинироваться от коронавируса, владельцу фейкового COVID-сертификата придется рассказать семейному врачу, где он его приобрел.