"Прекрасная работа". Киберполиция разоблачила еще одного разработчика фейкового приложения "Дія"

В Харькове киберполиция разоблачила 17-летнего молодого человека, который не только создал фальшивую "Дію", но и создал крупный канал распространения подделки.
По словам Клименко, на телеграм-бот и канал подозреваемого были подписаны более 20 тыс. человек.
Доступ к фейковой "Діе" можно было получить за 200 грн, за 300 грн оформить поддельный сертификат о вакцинации от Covid-19, а за 100 грн – фальшивое водительское удостоверение.
При этом данные пользователей хранились на сервере, который генерировал имитирующую веб-страницу приложения "Дія" и там можно было изменять любую информацию о себе.
Также веб-платформа отображала поддельный QR-код, который после сканирования показывал страницу его успешной валидации.
"Признаю, это прекрасная работа юного хакера. Но принцип неотвратимости наказания должен работать: он нарушил закон, спекулируя на сложной ситуации в государстве", – отметил Клименко.
"Дія" – электронный сервис государственных услуг, созданный Министерством цифровой трансформации, его запустили 6 февраля 2020 года. Он включает одноименное мобильное приложение и портал с публичными услугами.
На 18 сентября 2021 года количество активных пользователей приложения составляло 7 млн, на портале доступно более 50 электронных услуг, среди них – регистрация бизнеса, автоматизированные строительные услуги, комплексная услуга для родителей новорожденных детей "еМалятко".
27 августа Министерство цифровой трансформации завершило бета-тестирование сертификатов вакцинации в приложении "Дія", теперь их могут сгенерировать все желающие, получившие одну или две дозы вакцины от коронавируса. По данным Минцифры на 5 октября, цифровые COVID-сертификаты в приложении "Дія" сгенерировали более 1,4 млн украинцев.
Как сообщали в Министерстве цифровой трансформации Украины, на разработку и модернизацию портала и мобильного приложения "Дія" в 2020-м и 2021 году было потрачено 76,04 млн грн.
В конце октября 2021 года фейковую версию приложения "Дія" разработал житель Запорожской области.
Позже хакеру-самоучке, который создал это приложение, предложили пройти стажировку в Министерстве цифровой трансформации Украины.
Госспецсвязи Украины призвала граждан скачивать только официальные мобильные приложения, в частности приложение госуслуг "Дія".