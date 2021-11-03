"Прекрасная работа". Киберполиция разоблачила еще одного разработчика фейкового приложения "Дія"

В Харькове киберполиция разоблачила 17-летнего молодого человека, который не только создал фальшивую "Дію", но и создал крупный канал распространения подделки.

По словам Клименко, на телеграм-бот и канал подозреваемого были подписаны более 20 тыс. человек.

Доступ к фейковой "Діе" можно было получить за 200 грн, за 300 грн оформить поддельный сертификат о вакцинации от Covid-19, а за 100 грн – фальшивое водительское удостоверение.

При этом данные пользователей хранились на сервере, который генерировал имитирующую веб-страницу приложения "Дія" и там можно было изменять любую информацию о себе.

Также веб-платформа отображала поддельный QR-код, который после сканирования показывал страницу его успешной валидации.

"Признаю, это прекрасная работа юного хакера. Но принцип неотвратимости наказания должен работать: он нарушил закон, спекулируя на сложной ситуации в государстве", – отметил Клименко.