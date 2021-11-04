Внутренние переселенцы смогут подать заявление на пособие на портале "Дія"

"Услуга продления помощи будет доступна тем, у кого не изменились условия для ее назначения. Также можно будет прекратить выплаты по своему желанию онлайн. Больше не нужно собирать кучу бумажных справок и стоять в очередях. Все можно сделать за несколько кликов, не выходя из дома", – рассказали в министерстве.

Для продления выплаты необходимо зайти на портал "Дія", заполнить заявку, подписать ее электронной подписью и отправить.

Главный редактор издания "Бабель" Евгений Спирин 3 ноября в Facebook сообщил, что помощь переселенцам составляет 442 грн.

"Если бы я оформил (я не просил ни копейки и не оформлял) помощь в 2014 году, за семь лет (7 по 12 месяцев = 84 месяца. 84 месяца умножить на 442 грн = 37 128) я бы получил $1415. И за это время смог бы купить один квадратный метр в хате на Троещине. В общем, понимаю, компенсации за квартиры депутатам дело нужное и важное, особенно, когда у некоторых их целый квартиропарк", – отметил он.

Спирин добавил, что за 442 грн к переселенцу придет с проверкой комиссия.

"К слову, если у вас есть ноут, 442 гривны вам не дадут", – заявил журналист.

По информации премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в стране насчитывается 1,4 млн внутренних переселенцев.