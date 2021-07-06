В Минсоцполитики показали, в какие регионы Украины чаще всего переезжают внутренне перемещенные лица

В Украине более 1 млн семей состоят на учете как внутренне перемещенные лица Фото: ЕРА (архив)

Это более 1 млн семей, почти 200 тыс. несовершеннолетних, около 400 тыс. человек в работоспособном возрасте и 51 тыс. человек с инвалидностью.

В течение двух прошлых месяцев число внутренне перемещенных лиц выросло – 5 мая в Единой информационной базе данных о внутренне перемещенных лицах на учете было более 1 466 077 человек.

Как и в мае, больше всего внутренне перемещенных лиц было зарегистрировано в Донецкой, Луганской, Харьковской, Киевской, Одесской областях, а также в Киеве.

Инфографика: msp.gov.ua