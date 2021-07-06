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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Минсоцполитики показали, в какие регионы Украины чаще всего переезжают внутренне перемещенные лица

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В Украине более 1 млн семей состоят на учете как внутренне перемещенные лица
В Украине более 1 млн семей состоят на учете как внутренне перемещенные лица
Фото: ЕРА (архив)

По состоянию на 6 июля в Украине стоят на учете как внутренне перемещенные лица 1 473 650 переселенцев из Крыма, Донецкой и Луганской областей, сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.

Это более 1 млн семей, почти 200 тыс. несовершеннолетних, около 400 тыс. человек в работоспособном возрасте и 51 тыс. человек с инвалидностью. 

В течение двух прошлых месяцев число внутренне перемещенных лиц выросло – 5 мая в Единой информационной базе данных о внутренне перемещенных лицах на учете было более 1 466 077 человек

Как и в мае, больше всего внутренне перемещенных лиц было зарегистрировано в Донецкой, Луганской, Харьковской, Киевской, Одесской областях, а также в Киеве. 

Инфографика: msp.gov.ua
Инфографика: msp.gov.ua

Контекст:

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией, и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Инна Голованчук в ноябре прошлого года сообщала, что около половины украинцев, официально зарегистрированных как внутренне перемещенные лица, на самом деле живут на оккупированной территории. Замминистра уточняла, что реально на подконтрольную украинским властям территорию выехали и проживают около 700–800 тыс. человек.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: переселенцы, перемещенные лица, реинтеграция, ОРДЛО
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