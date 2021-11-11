Гордон считает, что в Украине пенсионерам за вакцинацию от коронавируса надо платить по 500 грн

Гордон: На месте Владимира Александровича я бы несколько раз в день обращался к нации Фото: Дмитрий Гордон / Facebook

По его мнению, руководство Украины должно не только активно агитировать вакцинироваться, но и стимулировать некоторые категории граждан, в том числе финансово.

"Украинское государство не смогло убедить миллионы украинцев в том, что нужно вакцинироваться. Не был найден подход к людям. А подход найти просто: президент с утра до вечера обращается к людям и рассказывает [о необходимости вакцинироваться], звезды, лидеры мнений рассказывают, деньги платят пенсионерам за вакцинацию... Пришел вакцинироваться – получи 500 грн. За то, чтобы проголосовали за олухов царя небесного, по 500 грн платят пенсионерам. Находят же. Найдите 500 грн за вакцинацию!" – призвал Гордон.

На то, что в Украине небольшой процент вакцинированных, повлиял и общий уровень медицины, считает журналист. По его мнению, "система здравоохранения находится в жутчайшем состоянии".

"Все это наложилось: отсутствие убеждения со стороны государства, жуткая ситуация со здравоохранением и беспечность многих наших идиотов, которые даже в такую пандемию позволяют себе говорить: "Это происки мировой закулисы, никакого коронавируса нет. Мрут люди, но я же не умер! Что мне за ерунду рассказывают?" У нас сумасшедших много", – сказал Гордон.

Он отметил, что на месте президента Владимира Зеленского он ежедневно обращался бы к гражданам с призывом вакцинироваться.

"На месте Владимира Александровича я бы несколько раз в день обращался к нации. Он же блестяще талантливый человек. Он же как "Квартал" поднял! Подними ситуацию с коронавирусом! Снимайте сюжеты в реанимациях, где люди умирают. Показывайте пожилых людей, молодых людей, умирающих от коронавируса, показывайте очереди в крематории, показывайте похороны в закрытых гробах, показывайте целые семьи, умершие от коронавируса. Показывайте! Так быстрее дойдет. Но государство же этого не делает. А что, это сложно? Я не хочу никого обижать. Я к Владимиру Зеленскому нормально отношусь. Но есть вещи, когда надо как-то реагировать быстрее. Он же такой искрометный человек. Он понимает, что такое слово. Человек, который снялся в фильме "Слуга народа", понимает все. Ну как в такой тяжелый момент для страны не применить это свое понимание и умение (на следующий день после заявления журналиста, 10 ноября, Зеленский записал видеообращение, в котором призвал украинцев вакцинироваться от коронавируса, он сказал, что за последних два года на Донбассе погибло 146 украинских военнослужащих, а за прошедшие двое суток от COVID-19 умерло в 10 раз больше украинцев – более 1,5 тыс. – "ГОРДОН")?" – сказал Гордон.

Журналист в эфире призвал всех украинцев, кто еще не вакцинировался, сделать это как можно быстрее.

"Я хочу сказать, пользуясь случаем, еще раз: прививайтесь, пожалуйста, немедленно! Чем быстрее, тем лучше. Кто не привьется, имеет шанс умереть. Умереть в муках, заразить близких, которые тоже могут умереть. А даже если выздороветь – отходить от COVID-19 годы, потому что COVID-19 бьет в слабые места, выбивает органы, которые находятся не в очень хорошем состоянии, лишает памяти, порождает депрессии... Раз государство это не делает, то сделаем мы, журналисты: пожалуйста, прививайтесь, чем быстрее, тем лучше. Я говорю всем: я привился, моя семья привилась. Я пропагандирую вакцинацию. И прошу всех: если вы не хотите умирать, прививайтесь", – призвал Гордон.

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