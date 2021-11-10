В ВОЗ рассказали, у скольких украинцев зафиксировали осложнения после вакцинации от COVID-19

За все время кампании по иммунизации от коронавируса в Украине зафиксировали 14 случаев анафилактического шока после прививки, сказал представитель ВОЗ Фото: ЕРА

"В целом показатели поствакцинальных осложнений в Украине составляют 0,1%. К моменту нашего разговора случаи анафилактического шока после прививки составляют 14 случаев на 17,9–18 млн проведенных прививок. То есть менее одного случая на миллион", – сказал Хабихт.

Пока ни одна смерть в Украине не ассоциируется с вакцинацией от коронавирусной инфекции, подчеркнул он.

Журналист отметил, что люди часто боятся делать прививки, так как не знают этой статистики.

"Когда люди простыми словами получают информацию о преимуществах и рисках, мы уже были свидетелями, как сотни человек принимают решения в пользу прививки", – отреагировал представитель ВОЗ.

Он напомнил, что о побочных эффектах после вакцинации украинцы могут сообщать, заполнив форму на сайте Государственного экспертного центра Минздрава.