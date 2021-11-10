Шмыгаль назвал количество занятых коек в больницах, где лечат пациентов с COVID-19

"Каждую неделю увеличиваем количество койко-мест, обеспечиваем больницы дополнительно кислородом, наши врачи работают 24/7, чтобы спасти как можно больше жизней. В "красной" зоне карантина остаются большинство областей Украины, но эксперты и врачи начинают ощущать первые проявления стабилизации ситуации. Это видно по количеству новых случаев и числу госптализаций, особенно в тех регионах, которые первыми попали в "красную" зону", – сказал премьер.
Шмыгаль сообщил, что 98–99% больных в реанимациях – граждане, не получившие прививки от коронавируса.
Премьер-министр призвал украинцев вакцинироваться, чтобы защитить себя и близких людей от коронавируса.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Министр сообщал, что в сентябре 95,7% случаев коронавируса в Украине были зарегистрированы среди невакцинированных. По данным Ляшко на 10 ноября, 91–92% пациентов больниц не получили прививки. "Если бы у нас был уровень вакцинации хотя бы на среднеевропейском, у нас было бы на треть меньше смертей каждый день", – подчеркнул глава Минздрава.
По словам Ляшко, вакцинация от коронавирусной инфекции спасла в Украине 6 тыс. жизней.
С начала эпидемии в Украине подтвердили 3,1 млн случаев коронавирусной инфекции, скончалось 74,2 тыс. пациентов. Двое суток подряд в стране умирает более 800 пациентов с COVID-19.