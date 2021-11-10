Шмыгаль назвал количество занятых коек в больницах, где лечат пациентов с COVID-19

Шмыгаль: Наши врачи работают 24/7, чтобы спасти как можно больше жизней Фото: kmu.gov.ua

"Каждую неделю увеличиваем количество койко-мест, обеспечиваем больницы дополнительно кислородом, наши врачи работают 24/7, чтобы спасти как можно больше жизней. В "красной" зоне карантина остаются большинство областей Украины, но эксперты и врачи начинают ощущать первые проявления стабилизации ситуации. Это видно по количеству новых случаев и числу госптализаций, особенно в тех регионах, которые первыми попали в "красную" зону", – сказал премьер.

Шмыгаль сообщил, что 98–99% больных в реанимациях – граждане, не получившие прививки от коронавируса.

Премьер-министр призвал украинцев вакцинироваться, чтобы защитить себя и близких людей от коронавируса.