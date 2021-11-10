Украина не прошла пик смертности от COVID-19 – НАН Украины

В среднем в Украине за сутки от коронавируса умирает 666 человек Фото: Evgeny Maloletka / ЮНИСЕФ

Об этом говорится в прогнозе развития эпидемии COVID-19 в Украине от Национальной академии наук на 10–23 ноября.

"По состоянию на 9 ноября среднее количество выздоравливающих составило 11 833 человека в день. Среднее за неделю количество новых инфицированных составляет 21 685 в день. Среднее за неделю количество новых летальных исходов составляет 666 в сутки. Количество активных инфицированных выросло на 35% за две недели и составляет 496 534. Количество новых госпитализаций почти не изменилось и составляет в среднем 4873 человека в день", – отметили ученые.

В НАН заявили, что за последние две недели Украина прошла пик по количеству новых случаев заболевания COVID-19.

"При этом пиковая смертность и занятость больниц еще не пройдены, рост смертности ожидается еще около одной недели", – подчеркнули в прогнозе.

Среднее количество новых случаев будет равно от 20 989 до 22 482 в течение недели 10–16 ноября и от 19 529 до 21809 в течение 17–23 ноября.

На конец октября – начало ноября НАН прогнозировала среднее количество новых случаев до 29 тыс. в сутки.