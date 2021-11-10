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Украина не прошла пик смертности от COVID-19 – НАН Украины

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В среднем в Украине за сутки от коронавируса умирает 666 человек
В среднем в Украине за сутки от коронавируса умирает 666 человек
Фото: Evgeny Maloletka / ЮНИСЕФ

За последние две недели в Украине перестала расти интенсивность госпитализаций больных COVID-19, при этом количество летальных исходов продолжило рост, превысив максимальные показатели предыдущих волн эпидемии коронавируса в полтора раза.

Об этом говорится в прогнозе развития эпидемии COVID-19 в Украине от Национальной академии наук на 10–23 ноября.

"По состоянию на 9 ноября среднее количество выздоравливающих составило 11 833 человека в день. Среднее за неделю количество новых инфицированных составляет 21 685 в день. Среднее за неделю количество новых летальных исходов составляет 666 в сутки. Количество активных инфицированных выросло на 35% за две недели и составляет 496 534. Количество новых госпитализаций почти не изменилось и составляет в среднем 4873 человека в день", – отметили ученые.

В НАН заявили, что за последние две недели Украина прошла пик по количеству новых случаев заболевания COVID-19.

"При этом пиковая смертность и занятость больниц еще не пройдены, рост смертности ожидается еще около одной недели", – подчеркнули в прогнозе.

Среднее количество новых случаев будет равно от 20 989 до 22 482 в течение недели 10–16 ноября и от 19 529 до 21809 в течение 17–23 ноября.

На конец октября – начало ноября НАН прогнозировала среднее количество новых случаев до 29 тыс. в сутки.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Министр сообщал, что в сентябре 95,7% случаев коронавируса в Украине были зарегистрированы среди невакцинированных. По данным Ляшко на 10 ноября, 91–92% пациентов больниц не получили прививки. "Если бы у нас был уровень вакцинации хотя бы на среднеевропейском, у нас было бы на треть меньше смертей каждый день", – подчеркнул глава Минздрава.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 3,1 млн случаев коронавирусной инфекции, скончалось 74,2 тыс. пациентов. Двое суток подряд в стране умирает более 800 пациентов с COVID-19.

Иммунизация против коронавируса в Украине стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации, сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. По состоянию на 10 ноября первую дозу вакцины получили 11,6  млн украинцев, завершили вакцинацию 8,1 млн.

Теги: Украина, эпидемия, ученые, смертность, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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