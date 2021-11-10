Зеленский: За двое суток из-за COVID-19 мы потеряли в 10 раз больше людей, чем за два года войны

Зеленский: Шутке о том, какая мы сильная нация и что нам радиация, не надо давать вторую жизнь Фото: EPA

По его словам, в Украине сейчас более 72 тыс. койко-мест для пациентов с COVID-19, оборудованных подведенным кислородом.

"Медицинская система готова как никогда, но не надо проверять это на себе. Шутке о том, какая мы сильная нация и что нам радиация, не надо давать вторую жизнь. Надо всем беречь собственную. За прошлые два года в боях на Донбассе погибло 146 наших военнослужащих. За прошлые двое суток от COVID-19 умерло более 1,5 тыс. наших людей. За двое суток из-за вируса потеряли в 10 раз больше, чем за два года войны", – заявил он.

Президент призвал всех вакцинироваться.