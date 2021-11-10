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Зеленский: За двое суток из-за COVID-19 мы потеряли в 10 раз больше людей, чем за два года войны

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Зеленский: Шутке о том, какая мы сильная нация и что нам радиация, не надо давать вторую жизнь
Зеленский: Шутке о том, какая мы сильная нация и что нам радиация, не надо давать вторую жизнь
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеденский во время видеообращения 10 ноября заявил, что за последних два дня в Украине от COVID-19 умерло в 10 раз больше людей, чем погибло на Донбассе за два года войны. Ролик опубликован на странице президента в Facebook.

По его словам, в Украине сейчас более 72 тыс. койко-мест для пациентов с COVID-19, оборудованных подведенным кислородом.

"Медицинская система готова как никогда, но не надо проверять это на себе. Шутке о том, какая мы сильная нация и что нам радиация, не надо давать вторую жизнь. Надо всем беречь собственную. За прошлые два года в боях на Донбассе погибло 146 наших военнослужащих. За прошлые двое суток от COVID-19 умерло более 1,5 тыс. наших людей. За двое суток из-за вируса потеряли в 10 раз больше, чем за два года войны", – заявил он.

https://www.facebook.com/zelenskiy95/videos/379056247305616/

Президент призвал всех вакцинироваться.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 3,1 млн случаев коронавирусной инфекции, умерло 74,2 тыс. пациентов. Двое суток подряд в стране умирает более 800 пациентов с COVID-19 (816 – за прошлые сутки и 833 – за позапрошлые).

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибло почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица. Также в результате российской агрессии на Донбассе погибло 158 детей.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, Луганская область, Донецкая область, вакцинация, Владимир Зеленский, война в Украине, военнослужащий, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус
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